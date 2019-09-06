Футбол

ProstoProSportProstoProSportМесси изучает возможность ухода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году

Капитан «Барселоны» Лионель Месси интересуется возможностью переходом в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз» летом 2020 года. Как сообщает журналист CNN Deportes Мартин Кастилья, 32-летний аргентинец рассматривает возможность расторжения контракта с каталонцами.
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Источник: Месси оценивает возможность перехода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году

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