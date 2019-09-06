Футбол
ProstoProSportМесси изучает возможность ухода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году
Капитан «Барселоны» Лионель Месси интересуется возможностью переходом в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз» летом 2020 года. Как сообщает журналист CNN Deportes Мартин Кастилья, 32-летний аргентинец рассматривает возможность расторжения контракта с каталонцами.
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Лионель Месси раздумывает над уходом из «Барселоны», он может покинуть Испанию уже летом
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сделал заявление перед поединком с Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
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Сборная России объявила стартовый состав на матч с Шотландией
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Путин предупреждал Буша о терактах за два дня до 11 сентября
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