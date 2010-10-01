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Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМесси мечтает поиграть в Аргентине, но его сын против

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси заявил, что мечтает в будущем поиграть за аргентинский клуб «Ньюэлл'с Олд Бойз». При этом игрок добавил, что его сыну Тиаго эта идея не нравится.
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Лионель Месси: «Мечтаю играть „Ньюэлл’с Олд Бойз“, но моему сыну не нравится в Аргентине»

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