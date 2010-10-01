Футбол
Евро-футбол.руМесси мечтает поиграть в Аргентине, но его сын против
Форвард «Барселоны» Лионель Месси заявил, что мечтает в будущем поиграть за аргентинский клуб «Ньюэлл'с Олд Бойз». При этом игрок добавил, что его сыну Тиаго эта идея не нравится.
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Директор Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) Джим Брайденстайн заявил, что Плутону следует вернуть статус планеты, который он утратил в 2006 году.
Вечерняя Москва вчера в 19:58
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Сюткин прокомментировал отказ участника «Голоса» пожать ему руку
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В сообщении отмечается, что это обновление затронет около 10% всех поисковых запросов, а для реализации новой системы компании пришлось увеличить количество используемых нейронных процессоров Google TPU.
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Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
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Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ вчера в 13:18