Футбол

ТелепрограммаТелепрограммаМесси мог получить травму в матче с «Вильярреалом»

«Барселона» 24 сентября принимала у себя «Вильярреал» в матче 6-го тура Ла Лиги. Одержав победу со счетом 2:1, подопечные Эрнесто Вальверде набрали 10 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице.
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Участие Месси в игре с «Хетафе» под вопросом

Чемпионатвчера в 23:39

В «Барселоне» объяснили замену Месси в матче с «Вильярреалом»

Матч ТВвчера в 20:34

Эрнесто Вальверде: Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра

Советский спортвчера в 18:14

Завтра станет известно, сможет ли Месси сыграть с «Хетафе»

Евро-футбол.рувчера в 20:53

Месси избежал серьезной травмы

Спорт-Экспрессвчера в 20:36

Вальверде объяснил, почему поменял Месси в матче с «Вильярреалом»

Sport24.ruвчера в 19:24

Месси сегодня пройдет медобследование. Его участие в игре с «Хетафе» под вопросом

Sports.ruвчера в 23:16
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Дочь Заворотнюк сделала заявление

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Политика

«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия

Сергей Гармаш экстренно госпитализирован

Газета.Ru вчера в 04:53
Общество

Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Политика

СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым

РИА Новости вчера в 21:13
Общество

В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли

В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости 23 сентября в 13:30
Политика

Fox News не дали «Эмми» за интервью с Путиным

Корреспондент американского телеканала Fox News Крис Уоллес считался главным кандидатом на получение премии «Эмми» за свое интервью с Владимиром Путиным.
Телеканал 360° вчера в 22:33
Политика

Конгресс США инициирует импичмент Трампа

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа, следует из ее видеообращения в Twitter.
Ведомости вчера в 17:14
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули от России на «Оскар»

Москва 24 вчера в 13:09
Космос

Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Ридус 22 сентября в 15:31
Политика

Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала, как ее изнасиловали в 15 лет с разрешения матери

Деми Мур откровенно рассказала об изнасиловании в 15 лет, на чем решила заработать ее мать.
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Финансы

Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.
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Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru вчера в 17:14
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

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Общество

В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
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Происшествия

В Уфе управляющую офисом банка заподозрили в присвоении 43 млн рублей

Российская газета вчера в 06:25
Театры

Пласидо Доминго разорвал контракт с «Метрополитен Опера»

Испанский тенор Пласидо Доминго отказался от выступлений в «Метрополитен Опера». Об этом говорится в заявлении пресс-службы театра.
Известия 00:50
Общество

Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

Коммерсантъ вчера в 10:58
Гаджеты

Qualcomm возобновляет поставки чипов Huawei

Американская компания Qualcomm является одним из наиболее актуальных производителей чипов для рынка смартфонов.
3DNews вчера в 16:04
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября

Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика

Небензя: США не дали визы российским участникам конференции по ДВЗЯИ

Соединенные Штаты не выдали визы некоторым участникам конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая должна состояться в Нью-Йорке на этой неделе.
Российская газета вчера в 19:37
Здоровье

В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться в осенний период.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Джонсон предостерег об угрозе «цифрового авторитаризма»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о перспективах наступления эпохи "цифрового авторитаризма".
Газета.Ru вчера в 23:48
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Зеленский назвал две преграды, мешающие развитию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал две причины, которые мешают стране развиваться.
РЕН ТВ 00:24
Общество

МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений

578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.
Российская газета вчера в 14:50
Технологии

Минпромторг отменил итоги конкурса на разработку новых кукурузников

Минпромторг РФ отменил итоги конкурса на разработку кукурузника лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2.
ИжевскИнфо.РУ 23 сентября в 09:22
Баскетбол

Сборная России по регби уступила команде Самоа на Кубке мира

Весь спорт вчера в 11:28
Политика

В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»

Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".
РИА Новости 23 сентября в 21:57
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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