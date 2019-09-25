«Барселона» 24 сентября принимала у себя «Вильярреал» в матче 6-го тура Ла Лиги. Одержав победу со счетом 2:1, подопечные Эрнесто Вальверде набрали 10 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице.

Месси мог получить травму в матче с «Вильярреалом»

Общество Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Политика СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

Экономика Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.

Здоровье В пищевом пальмовом масле обнаружили опасный яд Чешские исследователи изучили состав российского сливочного масла нашли в нем техническое пальмовое масло, в котором в 10 раз больше опасных канцерогенов – глицидиловых эфиров, чем допускают европейские нормы.

Политика Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа Разговор Трампа и Зеленского Обсуждение возможности начала процедуры импичмента началось после того, как политические оппоненты Трампа озвучили версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.

Театры Пласидо Доминго разорвал контракт с Метрополитен-опера Руководство Метрополитен-опера в Нью-Йорке объявило во вторник, что легендарный тенор Пласидо Доминго согласился исключить из своего списка запланированные выступления в этом оперном театре после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны нескольких женщин.

Политика В России могут запретить лотерею грин-карт США Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.

Экономика Зерно не взошло в Азовском море Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Общество В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.

Политика Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1» Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.

Общество МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

Политика ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».

Экономика В Греции «застряли» 50 000 клиентов туроператора Thomas Cook По информации греческого Министерства туризма, не менее 50 тыс. клиентов британского туристического оператора Thomas Cook «застряли» в Греции, 23 сентября передает агентство Reuters.

Происшествия Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.

Происшествия Массовое отравление произошло в Православной женской гимназии Иркутска Массовое пищевое отравление зарегистрировали в Православной женской гимназии Иркутска.