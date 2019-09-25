Футбол

ТелепрограммаТелепрограммаМесси мог получить травму в матче с «Вильярреалом»

«Барселона» 24 сентября принимала у себя «Вильярреал» в матче 6-го тура Ла Лиги. Одержав победу со счетом 2:1, подопечные Эрнесто Вальверде набрали 10 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице.
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В «Барселоне» объяснили замену Месси в матче с «Вильярреалом»

Матч ТВ20:34

Вальверде: у Месси дискомфорт в приводящей мышце бедра

Чемпионат19:32

Завтра станет известно, сможет ли Месси сыграть с «Хетафе»

Евро-футбол.ру20:53

Месси избежал серьезной травмы

Спорт-Экспресс20:36

Месси сегодня пройдет медобследование. Его участие в игре с «Хетафе» под вопросом

Sports.ru23:16

Вальверде объяснил, почему поменял Месси в матче с «Вильярреалом»

Sport24.ru19:24

Эрнесто Вальверде: Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра

Советский спорт18:14
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Происшествия

Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»

Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Политика

СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым

РИА Новости 21:13
Культура

В Москве завершился фестиваль «Круг света»

ТВ Центр 15:36
Политика

СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО

Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Экономика

Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт

Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.
Газета.Ru 04:49
Здоровье

В пищевом пальмовом масле обнаружили опасный яд

Чешские исследователи изучили состав российского сливочного масла нашли в нем техническое пальмовое масло, в котором в 10 раз больше опасных канцерогенов – глицидиловых эфиров, чем допускают европейские нормы.
Волгоградская правда 22:09
Политика

Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа

Разговор Трампа и Зеленского Обсуждение возможности начала процедуры импичмента началось после того, как политические оппоненты Трампа озвучили версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.
ТАСС 17:24
Транспорт

По Крымскому мосту проехал тестовый поезд

После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Театры

Пласидо Доминго разорвал контракт с Метрополитен-опера

Руководство Метрополитен-опера в Нью-Йорке объявило во вторник, что легендарный тенор Пласидо Доминго согласился исключить из своего списка запланированные выступления в этом оперном театре после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны нескольких женщин.
Российская газета 21:42
Политика

В России могут запретить лотерею грин-карт США

Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
URA.Ru 21:08
Экономика

Зерно не взошло в Азовском море

Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Общество

В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли

В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости вчера в 13:30
Политика

Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

Газета.Ru 17:14
Футбол

Заболотный поблагодарил болельщиков за поддежку после «крика души»

Спорт-Экспресс 14:39
Игры

The Last of Us: Part II выйдет 21 февраля в пяти изданиях

Игромания.ру 17:07
Общество

МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости

Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
Российская газета 15:52
Общество

В сельских школах по всей России открылись цифровые «Точки роста»

Российская газета 08:20
Политика

ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе

Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
ИА Новороссия вчера в 15:15
Экономика

В Греции «застряли» 50 000 клиентов туроператора Thomas Cook

По информации греческого Министерства туризма, не менее 50 тыс. клиентов британского туристического оператора Thomas Cook «застряли» в Греции, 23 сентября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:37
Общество

Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

Коммерсантъ 10:58
Политика

Зеленский обсудил с Меркель подготовку к встрече в нормандском формате

ТАСС 16:39
Происшествия

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб

В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru 02:48
Происшествия

Массовое отравление произошло в Православной женской гимназии Иркутска

Массовое пищевое отравление зарегистрировали в Православной женской гимназии Иркутска.
Иркутск Сегодня 21:33
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости 08:00
Музыка

Гарик Мартиросян стал ведущим нового шоу для певцов на Первом канале

Народные новости 23:10
Футбол

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги

Путь «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги оказался недолгим.
Евро-футбол.ру 16:50
Футбол

Лионель Месси вновь признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Нападающий клуба «Барселона» и сборной Аргентины получил награду в шестой раз.
Эхо Москвы вчера в 19:15
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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