Футбол
ЧемпионатМесси может покинуть «Барселону» после каждого сезона
У Месси есть право покинуть «Барселону» после завершения каждого сезона Капитан «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонский клуб в конце каждого из сезонов, сообщает El Pais. Соответствующее право футболиста прописано в контракте с сине-гранатовыми.
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Месси имеет право расторгнуть контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона
Спорт-Экспрессвчера в 09:47
El Pais: у Месси есть право расторгнуть контракт с «Барселоной» каждое 30 июня
Sports.ruвчера в 13:27
Месси может уйти из «Барсы» бесплатно следующим летом. Если сам этого захочет
Sport24.ruвчера в 15:00
Источник: Месси может расторгать контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона
Sportbox.RUвчера в 11:35
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
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Взгляд.ру вчера в 11:19
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Беглов рассказал о строительстве и ремонте дорог в Санкт-Петербурге
Отмечается, что в планах городской администрации за пять лет довести дороги Петербурга до европейских стандартов.
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Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
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Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
Известия 03 сентября в 18:15
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Профсоюзы через SMS пригласили москвичей на выборы
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Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
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Мужская сборная России по пляжному футболу проиграла коллективу из Беларуси в матче группового этапа Суперфинала Евролиги.
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Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
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После избиения в «Крестах-2» возбудили уголовное дело
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