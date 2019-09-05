Футбол

ЧемпионатЧемпионатМесси может покинуть «Барселону» после каждого сезона

У Месси есть право покинуть «Барселону» после завершения каждого сезона Капитан «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонский клуб в конце каждого из сезонов, сообщает El Pais. Соответствующее право футболиста прописано в контракте с сине-гранатовыми.
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Месси имеет право расторгнуть контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона

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Месси может покинуть «Барселону» после каждого сезона

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СМИ: в контракте Месси есть опция о досрочном расторжении по его инициативе

РИА Новостивчера в 10:28
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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