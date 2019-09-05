Футбол

MetaratingsMetaratingsМесси может покинуть «Барселону» уже в следующем сезоне

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может вернуться в чемпионат Аргентины, сообщает журналист TNT Sports Мартин Кастилья. По его информации, аргентинский форвард рассматривает вариант возвращения в свой первый клуб «Ньюэллс Олд Бойз» уже в следующем сезоне.
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