Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может вернуться в чемпионат Аргентины, сообщает журналист TNT Sports Мартин Кастилья. По его информации, аргентинский форвард рассматривает вариант возвращения в свой первый клуб «Ньюэллс Олд Бойз» уже в следующем сезоне.

Месси может покинуть «Барселону» уже в следующем сезоне

Политика Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.

Шоу-бизнес Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.

Футбол «Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма» Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.

Общество Потерявшейся 20 лет назад в Белоруссии девушке предложили выйти замуж Уроженке Белоруссии Юле Гориной, которую родители потеряли 20 лет назад и лишь недавно нашли, предложили выйти замуж.

Политика Путин поручил дополнительно помочь пострадавшим от паводка в Приамурье Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщается на сайте Кремля.

Общество Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН Сын ведущего КВН Александр Масляков-младший получил контроль над телевизионным творческим объединением «АМиК», которому принадлежит КВН.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.

Политика Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.

Общество Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок Во время съемок программы "Место встречи" (НТВ) ведущий программы Андрей Норкин выгнал из студии гостя - члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.

Происшествия Московским школьникам пригрозили уголовной ответственностью за участие в митингах Сотрудница МВД сказала, что в этом случае дети никуда не смогут поступить, а на работе у их родителей возникнут проблемы.

Наука Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Кино NYT: умерла актриса Кэрол Линли Американская актриса и модель Кэрол Линли умерла на 78 году жизни.

Политика Foreign Policy: в ЕС есть все условия для создания собственной армии В Европейском союзе сложились все условия для создания европейской армии, заявил сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрахим в статье для издания The Foreign Policy.

Экономика Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.

Здоровье Прокуратура начала проверку после забастовки врачей в Перми Прокуратура Пермского края начала проверку после жалобы врачей горбольницы (ГКБ) № 6 в городе Перми на несоблюдение трудовых прав, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Шоу-бизнес Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.