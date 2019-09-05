Футбол
MetaratingsМесси может покинуть «Барселону» уже в следующем сезоне
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может вернуться в чемпионат Аргентины, сообщает журналист TNT Sports Мартин Кастилья. По его информации, аргентинский форвард рассматривает вариант возвращения в свой первый клуб «Ньюэллс Олд Бойз» уже в следующем сезоне.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 21:22, Вашингтон
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Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал US Open
РИА Новости 18:59
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Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
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Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Газета.Ru 01:17
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Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Космос
7 сентября к Земле приблизится астероид размером с 9-этажный дом
Маяк (г. Сосновый Бор) 16:23
Футбол
«Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма»
Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.
Sport.ru 12:59
Общество
Потерявшейся 20 лет назад в Белоруссии девушке предложили выйти замуж
Уроженке Белоруссии Юле Гориной, которую родители потеряли 20 лет назад и лишь недавно нашли, предложили выйти замуж.
RT на русском 15:30
Политика
Путин поручил дополнительно помочь пострадавшим от паводка в Приамурье
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщается на сайте Кремля.
РБК 14:24
Общество
Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН
Сын ведущего КВН Александр Масляков-младший получил контроль над телевизионным творческим объединением «АМиК», которому принадлежит КВН.
Коммерсантъ 05:58
Здоровье
В США уже третий человек скончался от курения электронных сигарет
Российская газета 16:17
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России предложило поменять правила получения водительских прав разных категорий.
Известия 16:07
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Общество
Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок
Во время съемок программы "Место встречи" (НТВ) ведущий программы Андрей Норкин выгнал из студии гостя - члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
Российская газета 13:43
Происшествия
Московским школьникам пригрозили уголовной ответственностью за участие в митингах
Сотрудница МВД сказала, что в этом случае дети никуда не смогут поступить, а на работе у их родителей возникнут проблемы.
Эхо Москвы 14:30
Наука
Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП
Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science 07:59
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва 15:46
Кино
NYT: умерла актриса Кэрол Линли
Американская актриса и модель Кэрол Линли умерла на 78 году жизни.
ТАСС 05:17
Политика
Foreign Policy: в ЕС есть все условия для создания собственной армии
В Европейском союзе сложились все условия для создания европейской армии, заявил сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрахим в статье для издания The Foreign Policy.
REGNUM 00:24
Экономика
Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.
МонаВиста 04:57
Здоровье
Прокуратура начала проверку после забастовки врачей в Перми
Прокуратура Пермского края начала проверку после жалобы врачей горбольницы (ГКБ) № 6 в городе Перми на несоблюдение трудовых прав, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Взгляд.ру 03:17
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
OAnews вчера в 09:54
Политика
Путин ответил Абэ про мирный договор по Курилам
Московский Комсомолец вчера в 05:18
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45