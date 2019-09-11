Нападающий «Барселоны» Лионель Месси по-прежнему не принимает участия в тренировках команды. Согласно данным Goal, аргентинский футболист с большой долей вероятности пропустит матч Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоится 17 сентября.

Месси может пропустить матч с «Боруссией» в Лиге чемпионов

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