Лига чемпионов
Евро-футбол.руМесси может пропустить матч с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси по-прежнему не принимает участия в тренировках команды. Согласно данным Goal, аргентинский футболист с большой долей вероятности пропустит матч Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», который состоится 17 сентября.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 01:17, Вашингтон
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
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Следующим соперником Нурмагомедова станет Сен-Пьер
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Захарова уличила Болтона в распространении фейков о России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, обвинив его в распространении ложной информации о России.
Наша версия вчера в 08:45
Происшествия
Полиция проводит обыски в более чем 20 региональных штабах Навального
В более чем 20 городах России проходят обыски у координаторов и сотрудников штабов оппозиционера Алексея Навального, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:05
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости вчера в 05:46
Политика
Лимаренко назначил Карасина сенатором от Сахалина
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал распоряжение о назначении сенатором от региона бывшего заместителя министра иностранных дел Григория Карасина.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество
В центре Москвы нашли предметы XVIII–XIX веков
В центре Москвы нашли предметы XVIII–XIX веков. Раскопки проводились в районе улицы Сретенки. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.
Вести Подмосковья 01:02
Гаджеты
Компактная системная плата с двухсторонней компоновкой и baseband-процессор Intel: iPhone 11 показали изнутри
Поставщиком baseband-процессора является Intel.
iXBT.com вчера в 18:31
Космос
Китай успешно запустил три спутника, в том числе аппарат для наблюдений за Арктикой
Китай вывел в четверг на орбиту три космических аппарата, в том числе микроспутник под кодовым названием BNU-1 ("Цзинши-1") для наблюдений за Арктикой и Антарктикой.
ТАСС 01:11
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Происшествия
Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом
Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).
Известия вчера в 11:04
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели вчера в 14:53
Политика
Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
ТАСС вчера в 17:02
Политика
Германия призвала «Газпром» сократить поставки через OPAL
Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) призвало "Газпром" выполнить решение Суда ЕС по делу о доступе компании к газопроводу OPAL, снизив объем транспортировки газа по газопроводу до 50% от его мощности, говорится в заявлении регулятора.
Rambler News Service вчера в 10:57
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 39 вузов России
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 российских вузов.
Известия вчера в 15:52
Политика
Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма
Парламентская газета 10 сентября в 05:59
Наука
Ученые назвали причину набора веса с возрастом
Ученые из Каролинского института в Швеции и Лионского университета во Франции 13 лет вели наблюдения за 54 мужчинами и женщинами и выяснили, что с возрастом в организме замедляется скорость выведения липидов, из-за чего человек набирает вес.
Взгляд.ру вчера в 08:20
Гаджеты
В России появился новый бренд дешевых телевизоров
Газета DAILY вчера в 16:52
Армия и оружие
Вашингтон одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35
США одобрили продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35.
Известия вчера в 13:02
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru вчера в 10:38
Наука
Впервые измерена масса нейтрино
Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Naked Science 03 сентября в 20:02
Экономика
Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone
Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1,010 трлн.
РБК вчера в 23:23
Здоровье
США планируют ограничить продажу вейпов
Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).
Коммерсантъ вчера в 20:29
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Вести Подмосковья 00:06
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Экономика
Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15