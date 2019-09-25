Футбол
Sportbox.RUМесси может пропустить матч с «Хетафе»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:1). По информации источника, форвард может не сыграть в следующей встрече примеры с «Хетафе».
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Месси сегодня пройдет медобследование. Его участие в игре с «Хетафе» под вопросом
Sports.ruвчера в 23:16
Эрнесто Вальверде: Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра
Советский спортвчера в 18:14
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Происшествия
Заммэра Екатеринбурга подозревают в афере с вывозом отходов
Первого заммэра Екатеринбурга Александра Ковальчика подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, речь идет о его деятельности, когда он возглавлял городской «Водоканал».
Известия 03:36
Наука
Патент недели: как найти трещину с помощью тепла
Патент: 2696933 Авторы: Владимир Вавилов, Владимир Ширяев, Арсений Чулков Патентообладатель: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Корпуса космических кораблей, громоздких станков, реакторов и силовых машин часто изготавливаются методом "сплошного литья": композитный материал или металл заливают в крупную форму, которую потом снимают с уже готового корпуса.
Популярная механика вчера в 09:19
Экономика
Росстат назвал регионы с самыми высокими пенсиями
Самый высокий средний размер назначенных пенсий зарегистрирован в Чукотском автономном округе, и он составляет 24 тысячи 318 рублей, в Ненецком автономном округе — 21 тысяча 605, в Магаданской области — 21 тысяча 553, Камчатском крае — 21 тысяча 243 рубля.
BFM.ru 03:55
Происшествия
Судно с моряками из России село на мель в Швеции
RT на русском 03:12
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Политика
Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину
Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что у России нет планов менять законодательство и допускать экспорт трубопроводного газа на Украину другими поставщиками, помимо «Газпрома».
RT на русском вчера в 15:06
Происшествия
Бандиты с молотком украли у москвича рюкзак с 20 млн рублей
В Москве на Тихорецком бульваре четверо с молотком напали на местного жителя и отобрали у него рюкзак с 20 млн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru 01:54
Политика
В администрации США пытались не допустить общения Трампа с Зеленским
Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.
Интерфакс 03:51
Армия и оружие
СМИ: Ту-160 может оказаться реальной угрозой для НАТО
Плановый полет двух самолетов Ту-160 над нейтральными водами Балтийского моря прошел 17 сентября. Он продолжался более семи часов.
Телеканал 360° 03:44
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество
МВД поддержало идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Министерство внутренних дел выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час, заявил заместитель руководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин в эфире "Авторадио".
РИА Новости 02:50
Политика
Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17
Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 18:37
Экономика
Хасан Татриев назначен президентом «Башнефти»
Президентом «Башнефти» вместо Андрея Шишкина назначен Хасан Татриев сроком на пять лет. Такое решение принял совет директоров компании.
RT на русском вчера в 13:08
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета вчера в 05:57
Политика
Матвиенко переизбрана на пост председателя Совета Федерации
RT на русском 03:23
Футбол
Гвардиола встал на защиту Бернарду Силвы в скандале с твитом о Менди
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что твит полузащитника «горожан» Бернарду Силвы был расистским.
Sport24.ru 02:40
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Спартаком»
Газета Республика Башкортостан вчера в 15:36
Политика
Зеленский назвал единственного способного на него давить человека
Президент Украины Владимир Зеленский назвал единственного человека, который может на него давить.
Lenta.ru 03:47
Происшествия
В шахте под Оренбургом погиб горняк
По данным "Интерфакса", еще двое рабочих получили травмы. Всего же в момент обрушения в шахте находилось 435 человек.
Российская газета 00:33
Политика
Путин и Мадуро проведут переговоры в Москве
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
РЕН ТВ вчера в 06:17
Футбол
Головин принес «Монако» первую победу в Лиге 1
Вчера в матче седьмого тура французского чемпионата «Монако» принимал дома «Ниццу». Итог встречи – 3:1 в пользу хозяев.
Все про Спорт ру 00:22
Происшествия
ГП выявила случаи укрывательства преступлений при лесных пожарах
Генпрокуратура России обнаружила случаи укрывательства преступлений в лесной отрасли местными надзорными органами.
RT на русском 02:36
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Единоборства
Федор Емельяненко может выступить на турнире Bellator в России
Российский боец Федор Емельяненко проведет поединок в России в рамках турнира Bellator. Об этом сообщил президент промоушена Скотт Кокер.
Спорт-Экспресс 02:48
Политика
В России могут запретить лотерею грин-карт США
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
URA.Ru вчера в 21:08
Происшествия
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС 22 сентября в 14:31
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опровергла новость о 15 млн рублей за шоу Малахова
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна написала в инстаграме, что ей не предлагали 15 млн рублей за участие в шоу Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". Девушка назвала эту информацию фейком, а также призналась, что устала читать новости, основанные на "лжи" и "грязных сенсациях".
Газета.Ru 03:52