Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в матче 6-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (2:1). По информации источника, форвард может не сыграть в следующей встрече примеры с «Хетафе».

Месси может пропустить матч с «Хетафе»

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