Футбол
NewInformМесси может расторгать контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона
В контракте аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси имеется пункт, по которому он до 30 июня каждого года обязан дать ответ по поводу своего будущего. Сообщается, что Месси может покинуть клуб по окончании любого сезона. Об этом пишет издание «Матч ТВ».
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Месси может уйти из «Барсы» бесплатно следующим летом. Если сам этого захочет
Sport24.ruвчера в 15:00
Месси имеет право расторгнуть контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона
Спорт-Экспрессвчера в 09:47
Источник: Месси может расторгать контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона
Sportbox.RUвчера в 11:35
El Pais: у Месси есть право расторгнуть контракт с «Барселоной» каждое 30 июня
Sports.ruвчера в 13:27
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