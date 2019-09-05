В контракте аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси имеется пункт, по которому он до 30 июня каждого года обязан дать ответ по поводу своего будущего. Сообщается, что Месси может покинуть клуб по окончании любого сезона. Об этом пишет издание «Матч ТВ».

Месси может расторгать контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона

Общество Греф призвал отменить экзамены в школах Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.

Общество Суд в Иране расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки Суд одной из провинций Ирана расторг брак между 22-летним мужчиной и маленькой девочкой. Ранее видео их свадьбы появилось в соцсетях.

Политика Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.

Музыка Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Музыкант был первым исполнителем таких песен как «Снег кружится», «Вся жизнь впереди», «Идет солдат по городу» и другие.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов Титульный бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье за пояс чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.

Общество Выселенный из пансионата в Сочи онкобольной переехал в новую квартиру Житель Сочи Андрей Мартынов, которого накануне судебные приставы выселили из пансионата «Нептун», въехал в муниципальную квартиру по решению главы города Анатолия Пахомова, сообщает пресс-служба мэрии.

Технологии Минкомсвязь и «Ростелеком» создадут на базе ДВФУ киберполигон Минкомсвязь РФ совместно с "Ростелекомом" договорились о создании на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) киберполигона для обучения и тренировки специалистов в области информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности.

Наука Гуси могут высоко летать из-за замедленного метаболизма В ходе исследования, проведенного американским астронавтом Джессикой Меир, выяснилось, что гуси могут легко летать на больших высотах благодаря замедленному метаболизму.

Шоу-бизнес Ивлеева сменила фамилию на Узенюк Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.

Политика Раскрыты секреты задержанного по запросу США российского топ-менеджера Задержанный в Италии по запросу США директор по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александр Коршунов мог заниматься шпионажем для развития российских двигателей.

Армия и оружие Лётчик-испытатель поделился впечатлениями от полёта на Су-57 Лётчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о впечатлениях от полёта на российском истребителе пятого поколения Су-57, отметив «сверхзвуковые» скоростные возможности самолёта.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Происшествия К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Общество ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.

Экономика Иск «Росгосстраха» на 148,8 млрд рублей из-за бренда отправлен на новое рассмотрение Суд по интеллектуальным правам вернул на новое рассмотрение иск "Росгосстраха" на 148,8 млрд рублей к "Капитал лайф страхование жизни" (до сентября 2018 года называлась "РГС жизнь") об использовании товарного знака "Росгосстраха".

Происшествия В МЧС сообщили о трех рабочих под завалами дома в Сергиевом Посаде Под завалами обрушившегося в Сергиевом Посаде здания находятся три человека, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.