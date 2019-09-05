Футбол
NewInformМесси может расторгать контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона
В контракте аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси имеется пункт, по которому он до 30 июня каждого года обязан дать ответ по поводу своего будущего. Сообщается, что Месси может покинуть клуб по окончании любого сезона. Об этом пишет издание «Матч ТВ».
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Месси может уйти из «Барсы» бесплатно следующим летом. Если сам этого захочет
Sport24.ruвчера в 15:00
El Pais: у Месси есть право расторгнуть контракт с «Барселоной» каждое 30 июня
Sports.ruвчера в 13:27
Месси имеет право расторгнуть контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона
Спорт-Экспрессвчера в 09:47
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
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В Екатеринбурге заступившийся за сына мужчина отправится под суд
В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в угрозе убийством в отношении несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 119 УК РФ).
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Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
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Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
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Известия вчера в 19:57
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ЦБ отчитался о первых итогах проектного финансирования в Татарстане
В Татарстане по состоянию на 26 августа банки заключили с застройщиками 14 договоров в рамках проектного финансирования.
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Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru вчера в 10:49
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
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Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском вчера в 12:39
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Роналдиньо назначен послом туризма Бразилии
Sport24.ru 02:31
Происшествия
Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан
Через 20 минут, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств.
Интерфакс 03:22
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик B-52
США перебросили в Великобританию стратегический бомбардировщик Boeing B-52 для участия в учениях.
РИА Новости 00:04
Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета вчера в 08:01
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
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На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 09:37
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Футбол
Сборная России в Глазго готовится к матчу с Шотландией
Футболисты и тренерский штаб сборной России вечером в среду прибыли в Глазго, где пройдет матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии.
Pravda.Ru вчера в 06:56
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Собчак повторила обнаженный кадр с книгой Богомолова
Ксения Собчак решила, что поговорка про воду, в которую не входят дважды, к ней не относится. И повторила свой вызывающий поступок с книгой.
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Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Происшествия
Военный Ми-8 разбился в Саратовской области
В Саратовской области потерпел крушение военный вертолет Ми-8, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК вчера в 08:55
Футбол
Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро
Чемпионат вчера в 17:29
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
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Газета.Ru вчера в 06:57
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
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Рубль укрепляется в начале торгов
По данным Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» на 10.18 мск снижается на 17 копеек — до 66,04 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 72,90 рубля.
Росбалт 03:46