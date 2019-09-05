В контракте аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси имеется пункт, по которому он до 30 июня каждого года обязан дать ответ по поводу своего будущего. Сообщается, что Месси может покинуть клуб по окончании любого сезона. Об этом пишет издание «Матч ТВ».

Месси может расторгать контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона

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