Капитан "Барселоны" Лионель Месси может покинуть клуб в конце каждого из сезонов. Такое условие установлено в контракте футболиста с каталонцами, сообщает El Pais. Если аргентинец решит воспользоваться данной возможностью, он должен оповестить клуб об этом до 30 июня каждого года.

Месси может расторгнуть контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона

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