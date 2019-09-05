Футбол
Pravda.RuМесси может расторгнуть контракт с «Барселоной» в конце каждого сезона
Капитан "Барселоны" Лионель Месси может покинуть клуб в конце каждого из сезонов. Такое условие установлено в контракте футболиста с каталонцами, сообщает El Pais. Если аргентинец решит воспользоваться данной возможностью, он должен оповестить клуб об этом до 30 июня каждого года.
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По мнению экспертов, уже в ближайшие 10 дней Земля погрузится в полную тьму и улетит в космос, где подвергнется атаке астероидов.
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В последнем обновлении мессенджера Telegram пользователям стала доступа возможность полностью скрыть свой номер телефона, сообщается в официальном блоге Telegram.
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Политика
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РИА Новости 13:10
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Сборная России объявила стартовый состав на матч с Шотландией
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РБК вчера в 09:37
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СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»
Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.
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Набиуллина ответила на критику Дерипаски
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В пятницу, 6 сентября, на новой сцене Мариинского театра прошла пресс-конференция с участием временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова по случаю объявления в городе открытого архитектурного конкурса с международным участием на эскизный проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому.
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В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
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Глава Tesla Илон Маск сыронизировал над названием нового электрокара Porsche Taycan.
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Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
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Турнир UFC 242, главным боем которого станет титульный поединок Нурмагомедова с Порье пройдёт 7 сентября.
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