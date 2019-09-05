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REGNUMМесси может уйти из «Барселоны»
Добавим, что аналогичные пункты ранее были прописаны в контрактах таких игроков «Барселоны», как Карлес Пуйоль, Хави и Андрес Иньеста. Напомним, в текущем сезоне Месси не сыграл ни одного матча, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.
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