Футбол

REGNUMREGNUMМесси может уйти из «Барселоны»

Добавим, что аналогичные пункты ранее были прописаны в контрактах таких игроков «Барселоны», как Карлес Пуйоль, Хави и Андрес Иньеста. Напомним, в текущем сезоне Месси не сыграл ни одного матча, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.
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