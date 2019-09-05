Футбол
REGNUMМесси может уйти из «Барселоны»
Добавим, что аналогичные пункты ранее были прописаны в контрактах таких игроков «Барселоны», как Карлес Пуйоль, Хави и Андрес Иньеста. Напомним, в текущем сезоне Месси не сыграл ни одного матча, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 16:43, Вашингтон
Наука
В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер»
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Ugpressa.ru вчера в 23:40
Музыка
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Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Политика
Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США
Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Наука
Ученые оценили распространенность моногенных заболеваний для России
В журнале Molecular Genetics & Genomic Medicine опубликован отчет российских ученых, посвященный оценке частот генетических заболеваний в России.
N+1 12:19
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Космос
Авторы первого фото черной дыры получили $3 млн
347 ученых из проекта Event Horizon Telescope, сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили «научный Оскар» — премию Breakthrough Prize в области физики.
Инфо24 вчера в 14:33
Общество
Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей
Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.
РБК вчера в 07:54
Транспорт
МВД предложило разрешить несовершеннолетним водить машины после экзаменов
«Законопроектом предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории В в сопровождении опытного водителя», — говорится в сообщении.
РБК 13:56
Футбол
Сборная России обыграла Шотландию в квалификации Евро-2020
Сборная России выиграла у Шотландии в матче квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года.
РБК 16:39
Армия и оружие
США запустили четыре баллистические ракеты
США провели испытательные запуски четырех неснаряженных баллистических ракет Trident II D5 с атомной подводной лодки "Небраска" (SSBN 739) типа "Огайо", сообщается на сайте американских ВМС.
РИА Новости 15:58
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Игры
Хидео Кодзима признался, что даже он не понимает Death Stranding
Журналистам Financial Times удалось взять интервью у Хидео Кодзимы, но с интересным условием — оно не будет сосредоточено на Death Stranding.
Игромания.ру 15:26
Футбол
Роналду заработает €162 млн по контракту с Nike
Ранее появлялась информация, что Роналду подписал с Nike пожизненный контракт на 24 миллиона долларов в год.
Metaratings 13:36
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости 14:38
Спорт
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
RT на русском 15:49
Футбол
Бартомеу: «В январе Неймар не перейдет в „Барселону“»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу иключил возвращение форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб.
Soccer.ru 16:03
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Молочные продукты и тофу помогут поддержать женскую красоту
Туапсинские вести 05:16
Экономика
Российские застройщики отказались работать по закону
С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Гаджеты
Sony представила специальную версию Walkman к юбилею плеера
Специальная модель цифрового аудиоплеера Walkman была представлена компанией Sony на международной выставке электроники IFA в Берлине.
Известия 00:42
Наука
Раскрыта тайна Хараппской цивилизации
Генетически оказались похожи ДНК представителя Хараппской цивилизации и 11 человек, чьи останки обнаружили за пределами долины Инда.
Дилетант 09:09
Технологии
В веб-версии «Сбербанк Онлайн» разрешили менять пин-коды карт
Сбербанк ввел возможность изменения пин-кода карт через веб-версию «Сбербанк Онлайн». Об этом сообщает ТАСС по информации компании.
Моя Москва.онлайн 11:19
Политика
Экс-глава Starbucks отказался участвовать в президентских выборах США
Американский миллиардер и бывший генеральный директор сети кофеен Starbucks Говард Шульц заявил, что отказался от идеи принимать участие в президентских выборах в США в 2020 году, так как не увидел необходимой поддержки со стороны независимых избирателей.
РИА Новости 07:10
Транспорт
В Краснодаре устраняют последствия ливня
В Краснодаре ликвидируют последствия залпового ливня, прошедшего во второй половине дня 6 сентября.
Деловая газета. Юг 10:44