Футбол
ЧемпионатМесси может покинуть «Барселону» после каждого сезона
У Месси есть право покинуть «Барселону» после завершения каждого сезона Капитан «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонский клуб в конце каждого из сезонов, сообщает El Pais. Соответствующее право футболиста прописано в контракте с сине-гранатовыми.
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Президент «Барселоны» подтвердил, что Месси может бесплатно уйти после сезона
Спорт-Экспрессвчера в 16:18
Президент «Барселоны» подтвердил, что Месси может покинуть клуб до 2021 года
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