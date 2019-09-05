У Месси есть право покинуть «Барселону» после завершения каждого сезона Капитан «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонский клуб в конце каждого из сезонов, сообщает El Pais. Соответствующее право футболиста прописано в контракте с сине-гранатовыми.

Месси может покинуть «Барселону» после каждого сезона

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