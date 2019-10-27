Футбол
RT на русскомМесси назвал Роналдо лучшим нападающим, которого он когда-либо видел
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси отдал должное легендарному бразильскому нападающему Роналдо.
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Месси восхитился экс-форвардом «Реала» и назвал его одним из лучших игроков в истории
Sportbox.RUвчера в 03:28
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 10:09, Вашингтон
Политика
Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией
Украина заявила во Всемирной торговой организации, что планирует выполнить решение ВТО по спору с Россией о пошлинах на нитрат аммония, пишут СМИ со ссылкой на источники в организации.
Взгляд.ру 09:18
Футбол
Криштиану Роналду получит «Золотой мяч»
Роналду уже пять раз становился обладателем "Золотого мяча".
МК-Спорт 09:55
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Политика
В полиции заявили, что националистов не будут выселять из Золотого
Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил изданию "Левый берег", что представителей "Национального корпуса" не собираются выгонять из поселка Золотое.
РИА Новости 09:01
Общество
В Сети сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского
РЕН ТВ вчера в 19:20
Армия и оружие
Порошенко напуган действиями Зеленского в Золотом, — источники
Авторы проекта Klymenko Time, созданного по инициативе экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко (который был вынужден покинуть страну в 2014 году), сообщают интересные инсайдерские поднобности о нарастающей панике в команде Порошенко.
Rusvesna.su 09:15
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Кубы 29 октября
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 08:43
Киберспорт
Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года
Death Stranding выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в твиттере.
CyberSport.ru 08:33
Политика
Клишас предложил давать 15 лет за склонение к наркомании в Интернете
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркомании.
Московский Комсомолец 08:59
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае
Следственный комитет опубликовал видео с места падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.
Российская газета 09:23
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru вчера в 17:26
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа из России в ЕС через Украину
"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс-службы.
ТАСС 09:34
Общество
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Российская газета 08:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru вчера в 05:37
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
RT на русском 09:49
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Lenta.ru 09:48
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
Lenta.ru вчера в 03:32
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
RT на русском 06:57
Футбол
Полузащитник «Спартака» привлек внимание трех клубов АПЛ
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал привлек внимание трех клубов английской Премьер-лиги, утверждает ClubCall.
LiveSport.ru 10:02
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила матери роскошную иномарку
Анастасия Заворотнюк незадолго до болезни подарила 76-летней матери автомобиль Toyota C-HR стоимостью около двух миллионов рублей.
Уралинформбюро 10:00
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Политика
В правительстве Тульской области провели кадровые перестановки
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании объявил о кадровых перестановках в региональном правительстве.
Тульская служба новостей 08:59
Гаджеты
12 ядер Intel Core i9-10920X не справились с 12 ядрами Ryzen 9 3900X
Ryzen 9 3900X в таком же тесте набирает около 28 800 баллов, то есть примерно на 7% больше.
iXBT.com вчера в 04:36
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Экономика
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46