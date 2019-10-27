Месси назвал Роналдо лучшим нападающим, которого он когда-либо видел

Политика Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией Украина заявила во Всемирной торговой организации, что планирует выполнить решение ВТО по спору с Россией о пошлинах на нитрат аммония, пишут СМИ со ссылкой на источники в организации.

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