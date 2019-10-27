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RT на русскомМесси назвал Роналдо лучшим нападающим, которого он когда-либо видел
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси отдал должное легендарному бразильскому нападающему Роналдо.
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Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.
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Трамп заявил о ликвидации главаря ИГ
Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
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Диетолог раскрыла главные ошибки в питании россиян
В последние годы опубликованы два больших исследования, первое из них – это исследование питания на 103,5 тыс. человек, которое проводил Росстат.
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
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Сенцову стало стыдно за Зеленского
Осужденный за подготовку терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского из-за скандала с радикалами.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом «взрослого» рейтинга
Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса собрал мировую кассу в $788 млн, обладая при этом рейтингом R (лица до 17 лет должны посещать фильм только с родителями) Это делает "Джокера" самой кассовой картиной с таким рейтингом.
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
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Продюсер «Бурановских бабушек» назвала причину смерти солистки
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Карпин сообщил о беременности жены
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
Гаджеты
ОС Windows 10X от Microsoft скоро появится на ноутбуках
«Операционка» будет оснащена модулем, который сможет адаптировать систему для ноутбуков. Новинка будет носить имя «Windows 10X».
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Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Шоу-бизнес
Тимати улетел на Мальдивы от недавно родившей Решетовой
Знаменитый российский исполнитель, участник лейбла Black Star Тимати спустя несколько дней после рождения своего сына, матерью которого стала модель Анастасия Решетова, улетел кататься на серфинге на Мальдивы.
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Происшествия
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
Политика
Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии
На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Авто
Начались продажи Renault Captur нового поколения
Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Экономика
Оператор: тариф за вывоз мусора не вырастет более чем на 4% за год
Рост тарифа для населения за обращение с твердыми коммунальными отходами не превысит 4% за год, заявил журналистам заместитель гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин.