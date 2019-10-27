Футбол
RT на русскомМесси назвал Роналдо лучшим нападающим, которого он когда-либо видел
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси отдал должное легендарному бразильскому нападающему Роналдо.
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Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Армия и оружие
Песков отреагировал на заявление о ликвидации главаря ИГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, передает ТАСС.
Футбол
«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории АПЛ
Общество
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Футбол
«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ
Московский "Спартак" нанес разгромное поражение столичному "Локомотиву" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал о перенесенном инфаркте
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
Гаджеты
3D-художник показал ворота Оргриммара из WoW на движке UE4
Специалист по 3D-графике из компании Quixel Виктор Охман использовал Unreal Engine 4, чтобы воссоздать ворота Оргриммара, столицы Орды из World of Warcraft.
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Политика
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс
Общество
Первая партия «Фризиума» поступила в Россию
Первую партию противоэпилептического препарата «Фризиум» для более чем 500 детей привезли в Россию, сообщила директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.
Политика
Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Местные чиновники объясняли это тем, что граждане РФ стали гораздо чаще приезжать в страну в поисках заработка, пользуясь безвизовым режимом для туристов.
Космос
Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран
По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.
Происшествия
Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город
Ранее 9 октября в Москве рейсовый автобус повредил магистральный газопровод жилого дома в Перовском проезде.
Армия и оружие
Курды покинули сирийско-турецкую границу
Курдские отряды «Сирийский демократических сил» (SDF) окончательно отвели свои войска от сирийско-турецкой границы.
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Кино
Киностудии назвали актеров-претендентов на «Оскар»
Футбол
Гончаренко о неудачах Влашича: такие ситуации бывают, через них надо проходить
Экономика
Песков прокомментировал списание Россией долгов африканским странам
Россия, списав африканским странам многомиллиардные долги, открыла путь к работе своих компаний на континенте.
Футбол
Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)
«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в заключительном матче игрового дня в РПЛ.
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Происшествия
Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего
Отец солдата сообщил, что общался с сыном до произошедшего каждые выходные.
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.