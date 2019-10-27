Футбол

RT на русскомRT на русскомМесси назвал Роналдо лучшим нападающим, которого он когда-либо видел

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси отдал должное легендарному бразильскому нападающему Роналдо.
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