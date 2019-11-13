Капитан "Барселоны" Лионель Месси всего раз в карьере попросил футболку у игрока из команды соперников. Об этом поведал сам пятикратный обладатель "Золотого мяча".

Месси назвал единственного игрока, у которого попросил футболку

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