Футбол

Газета.RuГазета.RuМесси назвал единственного игрока, у которого попросил футболку

Капитан "Барселоны" Лионель Месси всего раз в карьере попросил футболку у игрока из команды соперников. Об этом поведал сам пятикратный обладатель "Золотого мяча".
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Bobsoccer12 ноября в 06:14
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Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России

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Причина смерти установлена — отравление газом.
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У Ferrari появился новый суперкар

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