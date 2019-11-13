Футбол
Газета.RuМесси назвал единственного игрока, у которого попросил футболку
Капитан "Барселоны" Лионель Месси всего раз в карьере попросил футболку у игрока из команды соперников. Об этом поведал сам пятикратный обладатель "Золотого мяча".
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Авто
Названа дата премьеры первого кроссовера Mercedes-Maybach
MotorPage.Ru вчера в 02:41
Гаджеты
16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X за $750 обошел по производительности 28-ядерный CPU Intel за $3000
В Сети появился очередной тест производительности 16-ядерного процессора Ryzen 9 3950X, и в очередной раз он демонстрирует превосходство CPU AMD над CPU Intel.
iXBT.com вчера в 23:16
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для селянок
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в сельской местности.
Вечерняя Москва 12 ноября в 14:38
Общество
Минобороны подало иск к «Туполеву» на ₽4,6 млрд
Министерство обороны подало иск к ПАО "Туполев" на 4,6 млрд руб. Соответствующая информация содержится в картотеке Арбитражного суда Москвы.
РБК 03:55
Политика
Парламент Грузии не смог принять с первого раза поправки в конституцию
Парламент Грузии не смог принять с первого раза поправки в конституцию, подразумевающие переход в 2020 году от смешанной к пропорциональной избирательной системе на выборах депутатов, сообщил спикер парламента Арчил Талаквадзе.
РИА Новости 04:30
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Народные новости 12 ноября в 23:07
Гаджеты
Владельцы Android-смартфонов пожаловались на обновленный WhatsApp
В отзывах Google Play плюс ко всему пожаловался один из владельцев смартфона Redmi Note 5 Pro от Xiaomi на то, что работа в фоновом режиме стала снижаться с 74 до 19% после обновления WhatsApp.
VSE42.RU 00:43
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 03:19
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 12:30
Общество
Сильнейшее за 50 лет наводнение произошло в Венеции
В Венеции из-за продолжительных дождей началось наводнение. Уровень воды поднялся до рекордных за последние 50 лет 187 сантиметров.
VSE42.RU 12 ноября в 22:37
Экономика
Страны БРИКС обсуждают использование единой криптовалюты для расчетов
РФПИ в качестве председателя рабочей группы по финансовым услугам делового совета БРИКС участвовал в обсуждении возможности использования единой криптовалюты для осуществления расчетов между странами-членами.
ТАСС 06:11
Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Известия вчера в 20:10
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Здоровье
Вдохнуть смерть: В Башкирии становится популярной новая подростковая токсикомания
Причина смерти установлена — отравление газом.
МедиаКорСеть 03:02
Общество
Насильникам и убийцам запретят работать таксистами
Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
Шоу-бизнес
Холли Берри судится с бывшим бойфрендом за свою дочь
Холли Берри начала судебный процесс против Гарбриэля Обри, своего бывшего любовника и отца ее 11-летней дочери Налы.
7Дней.ру вчера в 23:00
Авто
Hyundai представит концепт нового кроссовера Hyundai Tucson
Южнокорейская компания Hyundai анонсировала премьеру концептуального кроссовера SUV Concept — прототипа нового Hyundai Tucson.
Автоновости дня вчера в 01:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Политика
Асад заявил, что США воруют нефть Сирии
Президент Сирии Башар Асад сравнил США с нацистским режимом, нацеленным на чужую нефть, по его словам, это естественно для американской политической системы.
РИА Новости 06:07
Политика
МИД Украины прокомментировал возможность встречи Зеленского с Путиным
В настоящее время двусторонняя встреча между украинским и российским лидерами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не планируется.
RT на русском 03:57
Происшествия
Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
РИА Новости вчера в 19:09
Политика
Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо
Во время личной встречи Эрдоган вернул Трампу письмо, которое глава Белого дома направил ему в день начала операции "Источник мира".
ТВ Центр 02:08
Общество
«Бирюзовое солнце» стало новым логотипом Санкт-Петербурга
Логотип представляет собой изображение бирюзового круга, на котором написано названием Петербурга на русском и английском языках.
Аргументы и Факты вчера в 11:37
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru вчера в 10:22
Общество
Сыну Рудковской и Плющенко угрожают убийством
Звездная пара обратилась в полицию с заявлением об угрозах ребенку. Сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко угрожают убийством.
Пятый канал вчера в 04:26
Авто
У Ferrari появился новый суперкар
В роду "младших" восьмицилиндровых Ferrari прибыло новым gran turismo Ferrari Roma.
Российская газета 05:00