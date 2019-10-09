Футбол
RT на русскомМесси назвал команду, произведшую на него наибольшее впечатление
Нападающий и капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал самую сильную команду, против которой он когда-либо играл.
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Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала редкое фото с мужем и дочкой
Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз летом прошлого года.
Bimru.ru вчера в 08:19
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Спорт
Президент России 10 октября посетит Нижний Новгород
Президент России Владимир Путин 10 октября посетит Нижний Новгород.
ФедералПресс 09:36
Наука
Физики рассчитали энтропию запутывания в динамическом эффекте Казимира
Физики из Германии и Бразилии впервые рассчитали, с какой скоростью производится энтропия запутывания в резонансном динамическом эффекте Казимира.
N+1 06 октября в 20:02
Шоу-бизнес
Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных
Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
Русская Планета 04:53
Технологии
Роскомнадзор назвал сроки полной блокировки Telegram в России
В сентябре стало известно, что ведущие операторы связи России проверят оборудование, которое позволит блокировать мессенджер Telegram и другие запрещённые в стране интернет-ресурсы.
Профиль 07:33
Политика
Фонд Навального внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Российская газета 05:38
Происшествия
В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой
В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Российская газета 08:19
Кино
Таганрожец Николай Добрынин заявил, что уходит из сериала «Сваты»
Таганрожец Николай Добрынин заявил, что больше не будет сниматься в сериале «Сваты».
Donday.ru 09:46
Армия и оружие
Подлодка «Колпино» выпустила ракеты «Калибр» в Черном море
Подводная лодка "Колпино" на учениях в Черном море выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Российская газета 09:18
Шоу-бизнес
В день рождения жены Сергей Жуков выложил ее откровенное фото
Солист популярной группы «Руки Вверх» трогательно поздравил с днем рождения свою супругу.
Волга-Медиа 03:36
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции
Мосгорсуд признал законным приговор участнику несанкционированной акции Кириллу Жукову, получившему три года колонии за удар по шлему росгвардейца.
Российская газета 08:56
Политика
Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена медицины
Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
РЕН ТВ 10:48
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 9 октября объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат.
Известия 09:14
Гаджеты
Наушники Apple AirPods 3 продают по цене дорогого автомобиля
Всего два слова позволят вам сэкономить при замене наушников Apple AirPods на новые Согласно инсайдерской информации, желающие могут попробовать приобрести пластиковые запчасти наушников Apple AirPods 3, которые продает анонимный сотрудник компании, где производится грядущий аксессуар.
iXBT.com 03:26
Кино
Создатель «Во все тяжкие» рассказал о судьбе главного героя
Последняя серия вышла в сентября 2013 года, и с тех пор поклонники гадали, остался главный герой жив или нет.
РИА Новости 09:35
Политика
Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
News.ru 07:45
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости 07 октября в 04:13
Политика
Зеленский заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера» для Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернуть Крым можно только с помощью международных партнеров и мощной армии, отметив, что «формулы Штайнмайера» для полуострова нет.
Взгляд.ру 10:54
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника президента
Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.
Коммерсантъ 11:13
Политика
Шойгу отчитал командиров на закрытом совещании
ФедералПресс 06:29
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
РБК 11:14
Кино
Пермский актёр сыграет бандита в фильме по комиксу «Майор Гром»
Стало известно, что звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов сыграет роль главаря в новом супергеройском фильме, основанном на серии комиксов о майоре Громе российского издательства.
Мой город Пермь вчера в 02:58
Политика
Демократы попросили Трампа не делать ещё один подарок Путину
Под «подарком» конгрессмены подразумевают возможный выход США из Договора об открытом небе, который они назвали важнейшим соглашением по контролю над вооружение, сообщает ТГ-канал "Карточный Домик".
ИА REX 09:45