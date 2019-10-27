Футбол
Bookmaker-ratings.ruМесси назвал лучшего нападающего из тех, что он видел
Лидер «Барселоны» ответил на вопрос, кто для него лучший нападающий. Им оказался не Криштиану Роналду.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Гаджеты
Apple требует от владельцев iPhone 5 обновить iOS
Стоит сказать, что данная проблема затрагивает минимальную часть всех владельцев iOS-гаджетов.
Политика
Зеленский заявил, что готов искать взаимопонимание с жителями Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности искать взаимопонимание с жителями Донбасса.
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
Фигурное катание
Российская фигуристка Трусова победила на Skate Canada
Российская 15-летняя фигуристка Александра Трусова победила на втором этапе Гран-при в Канаде.
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира на борту
Днем 26 октября в международном аэропорту Волгограда запросил экстренную посадку экипаж рейса авиакомпании «Победа», летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ.
Политика
Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
Игры
Первую Half-Life показали с современной графикой
Общество
Украинца осудили за футболку с гербом СССР
Суд в Кривом Роге признал украинца виновным в нарушении запрета на использование «символики коммунистического тоталитарного режима» — он носил футболку с гербом СССР.
Авто
Неликвидные автомобили: вы замучаетесь их продавать
Ликвидность автомобиля на вторичном рынке складывается из множества факторов.
Армия и оружие
ДНР: украинские боевики 23 раза за сутки нарушили режим перемирия
Политика
В Кремле рассказали о создании меморандума России и Турции по Сирии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, как создавался меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке САР, который был в итоге подписан президентами Турции и России.
Футбол
Почеттино рассказал об отношениях с Клоппом
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказал уважение наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу.
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Здоровье
Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог
Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Шоу-бизнес
Памятник Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище
Памятник народному артисту России Николаю Караченцову откроют на Троекуровском кладбище в Москве.
Происшествия
Пропавшего в Бердске мальчика нашли мертвым
Евгений Шуршилин найден мертвым, сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» во «ВКонтакте» 27 октября.
Футбол
«Ротор» на выезде победил «Текстильщик» в матче ФНЛ
Волгоградский "Ротор" в гостях одержал победу над "Текстильщиком" из Иваново в матче 20-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Кино
Гран-при «Артдокфеста» получил фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный»
Политика
Бутина заявила, что зря считала США правовым государством
Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.
Общество
В России и еще 105 странах РГО проведет Географический диктант
Географический диктант 27 октября пройдет в пятый раз, сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).
Экономика
Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.
Здоровье
Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни
Наука
В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»
Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» напугал США
Крейсер "Адмирал Нахимов" напугал США Американское издание Militay Watch сообщило, что в конце 2021 года Россия получит на вооружение модернизированный тяжелый атомный крейсер "Адмирал Нахимов".
Здоровье
Назван лучший полезный фрукт для завтрака, снижающий сахар в крови
Общество
Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.