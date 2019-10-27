Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruМесси назвал лучшего нападающего из тех, что он видел

Лидер «Барселоны» ответил на вопрос, кто для него лучший нападающий. Им оказался не Криштиану Роналду.
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Месси назвал лучшего нападающего, которого когда-либо видел

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