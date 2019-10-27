Лидер «Барселоны» ответил на вопрос, кто для него лучший нападающий. Им оказался не Криштиану Роналду.

Месси назвал лучшего нападающего из тех, что он видел

Происшествия 12-летний российский школьник жестоко убил свою мать 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.

Политика Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.

Общество Украинца осудили за футболку с гербом СССР Суд в Кривом Роге признал украинца виновным в нарушении запрета на использование «символики коммунистического тоталитарного режима» — он носил футболку с гербом СССР.

Политика В Кремле рассказали о создании меморандума России и Турции по Сирии Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, как создавался меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке САР, который был в итоге подписан президентами Турции и России.

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

Политика Бутина заявила, что зря считала США правовым государством Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.

Экономика Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.

Армия и оружие Крейсер «Адмирал Нахимов» напугал США Крейсер "Адмирал Нахимов" напугал США Американское издание Militay Watch сообщило, что в конце 2021 года Россия получит на вооружение модернизированный тяжелый атомный крейсер "Адмирал Нахимов".