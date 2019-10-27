Футбол
Bookmaker-ratings.ruМесси назвал лучшего нападающего из тех, что он видел
Лидер «Барселоны» ответил на вопрос, кто для него лучший нападающий. Им оказался не Криштиану Роналду.
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Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Политика
Белый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье
"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении.
Политика
Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
Футбол
Дзюба начнёт матч «Крылья Советов» — «Зенит» на скамейке запасных
Политика
США осудили решение Совета ЕС по Македонии и Албании
24 октября США выступили с критикой решения Совета ЕС отложить начало переговоров с Албанией и Северной Македонией до весны будущего года.
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Фигурное катание
Фигурное катание, Гран-при 2019 – Трусову хотят оставить без четверных
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Армия и оружие
Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Министерство обороны России показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) добывали и вывозили из Сирии нефть.
Политика
Сенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе
Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха признался, что не разводится с женой из-за ребенка
Певец рассказал о расставании с супругой и объяснил, почему до сих пор женат.
Хоккей
Овечкин признался в любви к шведскому форварду
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Автоспорт
Макс Ферстаппен потерял три места на старте
Наука
Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок
Наука
Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Шоу-бизнес
Участник «Голоса» прокомментировал отказ пожимать руку Сюткину
Участник шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королёв объяснил, почему не стал пожимать руку наставнику Валерию Сюткину.
Общество
Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC
Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Общество
Молдова переходит на зимнее время: когда и как переводить часы
В ночь на воскресенье, 27 октября, Республика Молдова переходит на зимнее время. Стрелки часов надо будет перевести на час назад.
Общество
Врач назвала главные ошибки в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес в разговоре с La Vanguardia объяснила, что основой детского рациона должны быть не переработанные продукты, а свежие, а также перечислила ошибки, которые часто допускают родители.
Армия и оружие
ВСУ за сутки 23 раза нарушили режим прекращения огня в ДНР
Политика