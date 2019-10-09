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Капитан «Барселоны», нападающий Лионель Месси назвал лучших тренеров, с которыми ему доводилось работать в ходе своей карьеры.
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Месси назвал свой лучший гол, тренера и соперника

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Месси назвал лучших тренеров в своей карьере

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Месси назвал лучший гол в карьере

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