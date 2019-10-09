Лига чемпионов
ЧемпионатМесси назвал лучших тренеров в своей карьере
Капитан «Барселоны», нападающий Лионель Месси назвал лучших тренеров, с которыми ему доводилось работать в ходе своей карьеры.
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
Авто
Началось производство Lada Vesta с вариатором
Компания «АвтоВАЗ» начала сборку Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией.
Политика
Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР
Все командировки депутатов Госдумы в США отменяются до тех пор, пока Вашингтон не объяснит ситуацию с допросом сотрудниками ФБР члена нижней палаты парламента РФ Инги Юмашевой и не принесет за нее извинения, сообщила советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
В Кургане обнаружен незаконный крематорий. Он находится в здании заброшенного цеха. На кадрах видно, что центре помещения стоит печь.
Политика
Китай осудил введение США визовых ограничений для властей страны
Введенные администрацией США визовые ограничения в отношении представителей китайских властей, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и являются вмешательством во внутренние дела страны.
Политика
Совет директоров «Почты России» возглавил вице-премьер Акимов
«Назначить члена совета директоров АО «Почта России» Акимова М.А. председателем совета директоров указанного акционерного общества», — сказано в документе.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
Происшествия
Экс-начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Происшествия
Подозреваемому в краже часов футболиста Ари грозит 10 лет тюрьмы
Подозреваемый в краже часов нападающего "Краснодара" Арии может быть наказан лишением свободы сроком на десять лет.
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
Армия и оружие
В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС
В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС Сергея Суровикина в распоряжении убрать картины и календари из кабинетов командиров.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил прямые поставки от Газпрома предприятиям Украины
С 2020 года Газпром сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям после имплементации Киевом норм ЕС, заявил руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Экономика
Кабмин предложил нефтяникам в Арктике экспериментальный налог
По словам собеседников издания, стимулировать новые проекты предлагается посредством применения экспериментального нефтяного налога — на добавленный доход (НДД), который позволяет компаниям платить налог не с выручки, а с финансового результата.
Кино
Звезды сериала «Сваты» спустя 11 лет
Киберспорт
Участник Hearthstone GrandMasters призвал освободить Гонконг на стриме
Гонконгский игрок Нг «Blitzchung» Вай Чунг на послематчевом интервью на Hearthstone GrandMasters 2019 призвал освободить Гонконг.
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Наука
В Великобритании научились увеличивать эффективность взрывчатки
Компания BAE Systems из Великобритании представила новый процесс производства взрывчатых материалов, используемых в различных боеприпасах.
Игры
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Музыка
Лигалайз записался в русофобы
В треке рэпер с иронией заявляет, что ему «пришла пора записаться в русофобы», потому что он решил выступить с критикой положения дел в стране.