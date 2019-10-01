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Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал самую сильную команду, против которой он выходил играть на футбольное поле.
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Месси назвал команду, произведшую на него наибольшее впечатление

RT на русском06:48

Месси назвал самую сильную команду, против которой играл

Чемпионат04:35
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 08:20, Ашберн
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