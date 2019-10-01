Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал самую сильную команду, против которой он выходил играть на футбольное поле.

Месси назвал самую сильную команду, против которой играл

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