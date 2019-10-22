Британское общественно-политическое издание The Independent составило собственный рейтинг Топ-100 лучших футболистов ХХІ века. Высшего титула в этом списке удостоен форвард сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси. 19-е место занял украинец Андрей Шевченко.

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Политика Уволен глава департамента соцзащиты Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента труда и социальной защиты Владимира Петросяна.

Финансы Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6% Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.

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Единоборства Волков остался без соперника на UFC Турнир состоится в Москве девятого ноября, бой Волкова и дос Сантоса должен был стать вишенкой на торте.

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Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.