Футбол

Вести.RuВести.RuМесси назван лучшим футболистом XXI века по версии The Independent

Британское общественно-политическое издание The Independent составило собственный рейтинг Топ-100 лучших футболистов ХХІ века. Высшего титула в этом списке удостоен форвард сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси. 19-е место занял украинец Андрей Шевченко.
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Месси — лучший игрок XXI века по версии The Independent

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