Футбол
Вести.RuМесси назван лучшим футболистом XXI века по версии The Independent
Британское общественно-политическое издание The Independent составило собственный рейтинг Топ-100 лучших футболистов ХХІ века. Высшего титула в этом списке удостоен форвард сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси. 19-е место занял украинец Андрей Шевченко.
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The Independent выпустил свою версию лучших игроков XXI века. Месси – на первом месте
Бомбардир.рувчера в 13:30
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