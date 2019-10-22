Футбол

Вести.RuВести.RuМесси назван лучшим футболистом XXI века по версии The Independent

Британское общественно-политическое издание The Independent составило собственный рейтинг Топ-100 лучших футболистов ХХІ века. Высшего титула в этом списке удостоен форвард сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси. 19-е место занял украинец Андрей Шевченко.
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Месси – лучший игрок ХХI века по версии The Independent, Роналду и Хави – в топ-3

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The Independent назвал Месси лучшим игроком XXI века

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Sport24.ru15:23

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