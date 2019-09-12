Футбол
ProstoProSportМесси не хочет покидать «Барселону»
Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не хочет покидать каталонский клуб.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 01:17, Вашингтон
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Российский Верховный суд постановил, что все решения о продлении ареста экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина более недействительны.
Газета.Ru 00:05
Кино
Возможно, стала известна дата выхода сериала по «Ведьмаку»
Кажется, Netflix непреднамеренно раскрыл дату выхода ТВ-сериала во вселенной цикла книг «Сага о ведьмаке» польского писателя Анджея Сапковского.
CyberSport.ru вчера в 17:52
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Политика
Минкомсвязи отстаивает выделение стандартных частот для 5G-сетей
Как сообщает РИА "Новости", в России диапазон занят другими службами, включая силовые.
РЕН ТВ вчера в 16:33
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели вчера в 14:53
Происшествия
Полиция проводит обыски в более чем 20 региональных штабах Навального
В более чем 20 городах России проходят обыски у координаторов и сотрудников штабов оппозиционера Алексея Навального, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:05
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Друзья Заворотнюк предлагают ей финансовую помощь, но та отказывается. Денег пока хватает, ведь Настю поддерживает супруг.
StarHit.ru 01:00
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости вчера в 05:46
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
На юге России пока удержится летняя погода - днем до +30 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Наука
Ученые назвали причину набора веса с возрастом
Ученые из Каролинского института в Швеции и Лионского университета во Франции 13 лет вели наблюдения за 54 мужчинами и женщинами и выяснили, что с возрастом в организме замедляется скорость выведения липидов, из-за чего человек набирает вес.
Взгляд.ру вчера в 08:20
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Авто
Завод Mercedes-Benz в Подмосковье перешёл на двухсменный режим работы
По информации, полученной от аналитического агентства «Автостат», которое в свою очередь ссылается на «Мерседес-Бенц Рус», уже с 1 сентября текущего года завод премиального бренда, построенный в промышленном парке «Есипово», приступил к работе в две смены.
Car.ru вчера в 19:43
Армия и оружие
Вашингтон одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35
США одобрили продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35.
Известия вчера в 13:02
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
Москалькова оценила идею о четырехдневной рабочей неделе
Переход на четырехдневную рабочую неделю не может состояться без проведения специальных научных исследований, посвященных этой теме.
ТАСС 00:20
Космос
Найдено место происхождения всех комет Солнечной системы
Индикатор 10 сентября в 05:32
Авто
Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid
Автоновости дня вчера в 08:43
Здоровье
Врач назвала первый и главный признак больных легких
Следом за астмой медики отмечают туберкулез. В данном случае людям нужно хотя бы 1 раз в год проходить флюорографию грудной клетки.
OAnews 00:28
Здоровье
В Минздраве заявили о снижении уровня потребления алкоголя в России
По словам заместителя главы Минздрава Олега Салагая, уровень потребления алкогольной продукции на душу населения по итогам 2018 году снизился до 9,7 л в год.
Военное обозрение вчера в 08:36
Армия и оружие
В Британии назвали самое грозное оружие России
Газета.Ru вчера в 19:25
Происшествия
В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября
Во всем мире вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года.
Москва 24 вчера в 04:32
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в Волгограде
Три человека погибли в результате возгорания бани и летней кухни на дачном участке в Волгограде.
RT на русском 01:04
Политика
Меркель: США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что США больше не будут автоматически защищать Европу и ей необходимо прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности.
Инфорос вчера в 04:44
Армия и оружие
Нацполиция Украины заявила о добровольном разоружении ОУН и «Правого сектора» на Донбассе
Эксперты предполагают, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский "готовится" к будущей встрече в так называемом нормандском формате, показывая, что он выполняет часть соглашения, касающуюся разоружения радикальных формирований.
Военное обозрение 00:38
Транспорт
Для автомобилистов перекроют центр Москвы в выходные
Акции намечены на 21 и 22 сентября.
Говорит Москва вчера в 14:35
Авто
General Motors отзывает 3,5 миллиона автомобилей
Концерн General Motors объявил о масштабном отзыве пикапов и автомобилей сегмента SUV из-за проблем с вакуумным насосом тормозов, которые уже привели к 113 дорожно-транспортным происшествиям, и в 13 из них люди получили травмы.
Российская газета вчера в 11:13
Происшествия
Применившие слезоточивый газ против полиции задержаны в Улан-Удэ
В Улан-Удэ задержаны 17 человек, оказавшие сопротивление сотрудникам полиции с использованием слезоточивого газа.
Ридус вчера в 17:55