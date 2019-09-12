Футбол
REGNUMЛионель Месси не хочет покидать «Барселону»
Аргентинский форвард футбольного клуб «Барселона» Лионель Месси заявил, что он не хотел бы покидать свою команду. Его слова приводит 12 сентября Marca.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 07:21, Вашингтон
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора "Голоса" Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
Коммерсантъ 01:05
Политика
Зеленский уволил Бухарева с поста главы СВР и перевёл в СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с поста председателя Службы внешней разведки (СВР) и назначил его первым зампредседателя Службы безопасности (СБУ).
RT на русском 05:12
Политика
Republic: «московское дело» завели с согласия Собянина, Золотова и Бастрыкина
Уголовное дело о «массовых беспорядках» на акции 27 июля завели с согласия мэра Москвы Сергея Собянина, а также директора Росгвардии Виктора Золотова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Дождь 04:15
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Помощник Путина отказался говорить о знакомстве со шпионом Смоленковым
Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналистов, знаком ли он с бывшим сотрудником администрации президента России Олегом Смоленковым, который, предположительно, являлся информатором американских спецслужб.
Lenta.ru 05:37
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Культура
Владимир Спиваков отмечает 75-летие
ТАСС вчера в 17:21
Единоборства
Нурмагомедов сравнил Макгрегора и Порье
Lenta.ru 07:04
Политика
На Украине проводят обыски в рамках уголовных дел против Порошенко
На Украине проходят массовые обыски по уголовным делам против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Rambler News Service 05:57
Политика
Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке
В Комсомольске-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялись торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
ТК Звезда 05:04
Космос
Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету
В Международном астрономическом союзе открытие Борисова зарегистрировано, как комета C/2019 Q4 (Borisov) и стала восьмой кометой открытой российским астрономом.
Российская газета 06:34
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Энергетика
Министр нефти Омана рассказал о невыполняющих соглашение ОПЕК+ странах
Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи рассказал о странах, которые не в полной мере выполняют сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
RT на русском 05:25
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Авто
Tesla Model S установила очередной рекорд на гоночном треке
Илон Маск рассказал о том, что электромобиль Tesla Model S установил рекорд трассы Лагуна Сека среди четырёхдверных авто.
iXBT.com вчера в 09:29
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Политика
На Украине более 70% опрошенных одобряют деятельность Зеленского
Работу Верховной рады не смогли пока оценить 45% опрошенных, 39% одобряют деятельность парламента.
REGNUM 05:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Авто
Бренд Volkswagen вывел на тесты обновленный Tiguan и Tiguan R
Немецкая компания Volkswagen тестирует новую версию модели Tiguan и её максимальную модификацию Tiguan R. На автосалоне во Франкфурте официальный представитель указанного производителя сообщил представителям СМИ о том, что новая версия упомянутого транспортного средства будет выпущена в следующем году, а высокопроизводительная вариация рассматриваемого автомобиля увидит свет в 2021 году.
Vevby.ru 06:19
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Финансы
В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года
Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.
АМИТЕЛ 03:11
Авто
Картер коробки передач доработал АвтоВАЗ
"В письме №99-19 «О дополнительной информации» от 05.19.19 говорится, что в конструкцию КПП вводятся дополнительные ребра жесткости в районе маслосливного отверстия, что исключит течь масла по привалочным плоскостям корпусов коробок передач" - сообщает портал avtonovostidnya.ru.
ГЛАС.RU 03:10
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец вчера в 02:55
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Экономика
АСВ вернуло Банку России совокупно 152 млрд рублей
АСВ рассчитывает погасить задолженность перед ЦБ РФ в IV квартале 2022 года, остаток задолженности на 1 сентября 2019 года составляет 690 млрд рублей, отметил глава АСВ.
ТАСС 06:30