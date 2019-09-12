Матч «Барселона» - «Валенсия» пройдет 14 сентября на «Камп Ноу», начало - 22:00 по московскому времени.

Месси не поможет «Барселоне» в матче с «Валенсией»

Политика В Госдуме обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю Депутаты Госдумы обсудят переход на четырехдневную рабочую неделю, пишет "Интерфакс" со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Политика Зеленский подписал закон, который лишает депутатов неприкосновенности Президент Украины Владимир Зеленский утром в среду, 11 сентября, подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Происшествия Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.

Политика ЦИК Украины назвала решение о ее роспуске политическим Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины считает, что представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава комиссии может быть политически мотивированным решением, и в этом случае оно может повлечь ответственность главы государства и парламента.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Политика «Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Политика Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».

Футбол «Боруссия» намерена заполучить Хаверца Дортмундская «Боруссия» рассчитывает переманить к себе полузащитника «Байера» Кая Хаверца.

Космос Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект 30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.

Здоровье США планируют ограничить продажу вейпов Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).

Политика Трамп почтил память жертв теракта 11 сентября В день 18-й годовщины теракта 11 сентября президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп почтили жертв минутой молчания в Белом доме.

Армия и оружие В Британии назвали самое грозное оружие России Специалист по потенциалу и боеготовности штаба ВВС Британии Джулиан Болл заявил, что некоторое российское оружие очень опасное и требует ответа.

Футбол Бекхэм приглашает Месси в «Интер Майами» Совладелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет подписать контракт с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси, сообщает Radio Catalunya.

Политика Трамп отстранил Болтона от должности советника по нацбезопасности Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с поста советника по национальной безопасности.

Происшествия В Армении найден мертвым российский солдат В июне 2018 года в Гюмри погиб военнослужащий 102-й российской военной базы 32-летний Владислав Кулаков.

Здоровье Положительный опыт детства улучшает психическое здоровье во взослой жизни «На самом деле, люди с плохим психическим здоровьем могут реже воспринимать свой детский опыт как положительный», - говорит доктор Ребекка Дудовиц, исследователь из Медицинской школы Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Армия и оружие Провокация японского СМИ против России: шпионаж или погоня за рейтингом? Рассуждения в публикациях японского ИА «Киодо цусин» о российских планах в отношении Курил создают впечатление либо хорошо налаженной шпионской работы против РФ, либо безответственных высказываний в погоне за информпопулярностью.

Политика Швейцария лишила гражданства пособника террористов В Швейцарии было отозвано гражданство страны у подозреваемого в пособничестве террористам, сообщает пресс-служба швейцарского госсекретариата по миграции.

Происшествия Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.