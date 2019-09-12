Матч «Барселона» - «Валенсия» пройдет 14 сентября на «Камп Ноу», начало - 22:00 по московскому времени.

Месси не поможет «Барселоне» в матче с «Валенсией»

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