Лига чемпионов
Евро-футбол.руМесси не поможет «Барселоне» в матче с «Валенсией»
Матч «Барселона» - «Валенсия» пройдет 14 сентября на «Камп Ноу», начало - 22:00 по московскому времени.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 22:18, Вашингтон
Общество
Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка
Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны.
РИА Новости 17:44
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике
Известный немецкий пилот автогонок серии «Формула-1» Михаэль Шумахер пришёл в сознание в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду.
REGNUM 07:18
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у «ГринКомБанка»
Центробанк России отозвал лицензию у иркутского АО «ГринКомБанк» с 12 сентября 2019 года.
REGNUM 21:04
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Политика
CNN: Помпео может стать новым помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета 21:24
Армия и оружие
В Кировской области отработают маскировку ракетных комплексов «Тополь»
В ходе стартовавших учений части РВСН отработают методы противодействия средствам воздушного нападения, вывод из-под ударов условного противника, а также действия по маскировке ракетных комплексов «Тополь».
Красная весна 19:23
Музыка
Панк-группа Green Day выступит в Москве в 2020 году
Панк-группа Green Day выступит в Москве 24 мая 2020 года.
Культуромания 04:52
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Общество
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости вчера в 04:00
Общество
Медведев заявил, что четырехдневку могут ввести «хоть завтра»
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра».
URA.Ru 09:52
Политика
Премьер-министр королевства Тонга скончался в Новой Зеландии
Самиуэла 'Акилиси Похива занимал пост премьер-министра королевства Тонга с 30 декабря 2014 года.
REGNUM 21:14
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Происшествия
В полиции сообщили о задержании 17 человек на площади в Улан-Удэ
Сотрудники полиции и Росгвардии в ночь на четверг задержали 17 человек, которые находились в автобусе на площади Советов в Улан-Удэ, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.
РБК 17:57
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Происшествия
На Пхукете утонул российский турист
РИА Новости 14:05
Политика
«Газпрому» снова запретили использовать газопровод OPAL на 100%
Много лет Россия имела право на использование только 50% мощностей газопровода, а осенью 2016 года по решению Еврокомиссии российскому «Газпрому» было разрешено использовать еще 40% мощностей.
ТК Звезда вчера в 07:21
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста экс-главы Сахалина
Верховный суд России отменил решения о продлениях ареста бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
РБК 21:05
Шоу-бизнес
Стали известны имена некоторых гостей свадьбы Собчак и Богомолова
ИА "Ореанда-Новости" Известная российская телеведущая Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов решили пригласить на собственную свадебную церемонию около трёхсот гостей.
Ореанда-Новости 11:16
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Политика
Нетаньяху отметил важность отношений с Путиным
Нетаньяху отметил, что очень ценит свои отношения с Путиным и считает поддержку контактов очень важной составляющей взаимодействия России и Израиля, в частности, именно это позволило избежать нежелательных столкновений во время военных операций в Сирии.
Экономика сегодня 20:14
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Космос
Озёра на Титане могут быть воронками гигантских взрывов
Вести.Наука вчера в 05:29
Армия и оружие
Новые дроны найдут цель по сигналу сотового телефона
В российской армии появились беспилотники, которые могут найти противника по сигналу его сотового телефона.
РЕН ТВ вчера в 22:03
Армия и оружие
Пистолет «Удав» успешно прошел испытания в России
Российские военные уже испытали новый пистолет "Удав". Его разработал Центральный НИИ точного машиностроения.
РЕН ТВ 21:47