Лига чемпионов
Life.ruМесси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов
"Барселона" опубликовала заявку на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером", из которой стало понятно, что несколько игроков, включая Лионеля Месси, не полетят в Милан.
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Впервые за последние восемь лет Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ
Чемпионатвчера в 18:51
Месси впервые за последние восемь лет не попал в заявку на матч Лиги чемпионов
Sportbox.RUвчера в 18:33
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