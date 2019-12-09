"Барселона" опубликовала заявку на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером", из которой стало понятно, что несколько игроков, включая Лионеля Месси, не полетят в Милан.

Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов

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