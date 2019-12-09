Лига чемпионов
Life.ruМесси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов
"Барселона" опубликовала заявку на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером", из которой стало понятно, что несколько игроков, включая Лионеля Месси, не полетят в Милан.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Впервые за последние восемь лет Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ
Чемпионатвчера в 18:51
Месси впервые за последние восемь лет не попал в заявку на матч Лиги чемпионов
Sportbox.RUвчера в 18:33
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 01:59, Ашберн
Политика
В Госдуме оценили итоги нормандского саммита
Результаты прошедшего в Париже саммита в "нормандском формате" превзошли ожидания, заявил глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий.
Политика
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
Политика
«Нормандская четверка» договорилась о разведении сил в Донбассе
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что участники "нормандского формата" договорились о разведении сил на линии соприкосновения в Донбассе.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Армия и оружие
Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол
В сентябре 2019 года первым комплексами С-400 оснастили полк на острове южного архипелага Новая Земля.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Спорт
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Общество
Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослал главам российских регионов письмо, в котором говорится о критической ситуации в ряде субъектов с вывозом мусора.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Происшествия
В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери
В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «ничьей»
Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Хоккей
Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Коламбусу»
Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 2:5. Таким образом, "Вашингтон" прервал победную серию из шести матчей.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Футбол
Акинфеев: я порой не понимаю, по каким правилам нас судят
В прошедшем матче фол на Чалове в чужой штрафной даже не просматривали, зато поставили точку в наши ворота после игры Ари рукой и при этом ещё думали, какую карточку показать Облякову.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Политика
Зеленский назвал пункт о границе самым проигрышным из всех пунктов «Минска»
Пункт минских соглашений о контроле на границе в Донбассе является самым проигрышным для Украины.
Спорт
Шнуров высмеял решение WADA об отстранении России от Олимпиады
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, высмеивающее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в Олимпиаде и других крупных соревнованиях.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам
Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Общество
В 2020 году могут вырасти цены на мобильную связь
В России с нового года услуги мобильных операторов могут вырасти на 17-18%.
Космос
На МКС отправили 12 бутылок французского «Бордо», но запретили его пить
На станцию отправили целых 12 бутылок изысканного французского «Бордо» по заказу компании Space Cargo Unlimited.
Общество
В Роскачестве назвали лучший оливковый майонез
Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.
Происшествия
В Волгоградской области после гибели младенца завели уголовное дело
Суровикинские следователи возбудили уголовное дело по поводу смерти 11-месячного мальчика, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Гаджеты
Asus ROG Phone 2 Strix и Ultimate появились в Европе
Asus ROG Phone 2 Strix оснащен 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а премиальная версия Asus ROG Phone 2 Ultimate получила 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флэш-памяти.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Авто
Минпромторг опроверг рост цен на автомобили из-за нового ГОСТа
Общество
Здоровая девочка 5 лет прожила в московской клинике из-за родителей
Пятилетняя девочка всю жизнь живет в московской клинике, так как родители считают ее больной и не хотят выпускать.
Происшествия
Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.