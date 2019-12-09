Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатМесси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

5 фото
«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером». В список, состоящий из 20 футболистов, не попал аргентинский нападающий Лионель Месси. Также в игре не примет участия защитник каталонцев Жерар Пике.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Впервые за последние восемь лет Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ

Чемпионатвчера в 18:51

Месси и Пике не попали в заявку «Барселоны» на матч против «Интера»

Спорт-Экспрессвчера в 08:27

Месси впервые за последние восемь лет не попал в заявку на матч Лиги чемпионов

Sportbox.RUвчера в 18:33

«Барселона» потеряла Месси перед матчем с «Интером»

Sport.ruвчера в 10:59

Месси и Пике пропустят матч с «Интером»

РИА Новостивчера в 09:18

Месси не включён в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов впервые за 8 лет

Евро-футбол.ру00:58

Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Интером»

Бомбардир.рувчера в 09:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Piter.tv 08 декабря в 06:48
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Общество

Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков

RT на русском 05:22
Кино

Кинокритики составили рейтинг лучших фильмов и сериалов десятилетия

NewInform 02:40
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ вчера в 17:46
Политика

После отставки мэра Оренбурга уволены главы городских округов

REGNUM 03:49
Общество

В ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей

Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал об идее ведомства конфисковать машины у пьяных водителей.
RT на русском 05:36
Политика

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
РИА Новости 05:03
Политика

Завершилась встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже

iReactor вчера в 13:56
Авто

Названы самые востребованные комплектации популярных авто в России

Аналитики Autospot.ru, одного из крупнейших в стране автомобильных онлайн-агрегаторов, назвали самые популярные комплектации авто, которые входят в топ-10 самых продаваемых через интернет моделей в России.
Тарантас Ньюс 05:16
Политика

Путин объяснил разногласия с Зеленским касательно границы

Президент России Владимир Путин заверил, что его разногласия с президентом Украины по вопросам границы обусловлен тем, что Россия в первую очередь отталкивается от «минских соглашений».
Новостной фронт вчера в 18:58
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» у членов российской делегации в Париже

По словам Авакова, инцидент произошел во время обсуждения вопроса разведения войск в Донбассе, во время которого у российского чиновника «нервы сдали».
Lenta.ru 03:43
Спорт

Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России одолела сборную Черногории (35:28) и оформила досрочный выход в полуфинал чемпионата мира-2019 в Японии.
Спорт день за днем 04:06
Политика

Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Утро.ru 03:13
Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:18
Шоу-бизнес

Николай Носков впервые вышел на сцену после инсульта

Певец Николай Носков впервые дал сольный концерт после продолжительной болезни.
Известия 02:37
Общество

Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал бюрократию в Минфине, Минэкономики и ВЭБ при составлении программы инвестиций в микроэлектронную промышленность.
Коммерсантъ 03:12
Экономика

Семьям в Приморье выдали первые ипотечные кредиты под 2% годовых

Торжественная церемония вручения сертификатов для первых трех на Дальнем Востоке получателей ипотечных кредитов по льготной ставке 2% годовых состоялась во вторник во Владивостоке в офисе Банка ДОМ.РФ.
ТАСС 02:03
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Экономика

Госдума отменила банковский роуминг

Госдума приняла закон об отмене так называемого банковского роуминга. Документ разработали в правительстве РФ.
Российская газета 05:57
Общество

В Роструде напомнили о двухдневных рабочих неделях

Последняя рабочая неделя текущего года и первая рабочая следующего продлятся по два дня, сообщил 10 декабря замглавы Роструда Иван Шкловец.
REGNUM 05:01
Происшествия

Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Известия 02:52
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти

С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 03:41
Футбол

«Ахмат» проведет сбор в Турции, где сыграет в двух контрольных матчах

Первые сборы продлятся до 20-го числа. Команда сыграет два контрольных матча — 17 и 20 января.
Sport24.ru 04:42
Экономика

Рекламный рынок России за девять месяцев вырос на 5%

Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.
ТАСС 04:46
Армия и оружие

На Украине начались испытания БТР-4Е с системой «прозрачной» брони

На Яворовском полигоне во Львовской области Украины начались испытания образца системы Land Platform Modernization Kit (LPMK) так называемой "прозрачной" брони на бронетранспортере БТР-4Е.
Военное обозрение 04:25
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях против российского спорта.
МонаВиста 03:26
Общество

Радий Хабиров назвал главную проблему в Башкирии

В своей речи руководитель региона назвал главную проблему в Башкирии.
Bash.News 01:12
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное