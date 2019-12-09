Лига чемпионов
Sport.ru«Барселона» потеряла Месси перед матчем с «Интером»
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" "Барселона" состоится завтра, 10 декабря, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
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Политика
«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже
Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
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В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
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После встречи Путина и Зеленского Нормандский саммит продолжится
Переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) прерваны ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Долг Украины перед Россией по еврооблигациям с учетом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд, сообщила пресс-служба российского Минфина.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
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В Париже началась встреча Путина и Зеленского
В Париже после переговоров «нормандской четвёрки» стартовала первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
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В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
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Крымские татары оценили отчет ООН о «нарушении» прав человека в Крыму
«Нарушения прав людей», а именно крымских татар, которые, по словам бежавших лидеров «Меджлиса»*, происходят в Крыму — это уголовное преследование экстремистов.
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Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан
Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
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Томас Бах: «МОК будет исполнять решения ВАДА по России»
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, комментируя вердикт Исполкома ВАДА в отношении России, отметил, что МОК будет исполнять все необходимые решения Всемирного антидопингового агентства.
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Путин позитивно оценил общение с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Суд арестовал участника ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
Кино
В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»
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67-летняя Ирина Аллегрова шокировала публику смелым декольте
67-летняя певица выбрала эффектное длинное чёрное платье, расшитое пайетками.
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В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
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Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
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Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
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София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Общество
Прокуратура проверит нецензурные высказывания мэра Липецка
Прокуратура Липецкой области намерена изучить распространенную в интернете видеозапись, на которой мэр Липецка Евгения Уваркина использует нецензурные выражения, проверяя ход реконструкции Нижнего парка.
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MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
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Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская 16-летняя фигуристка Алена Косторная стала победительницей финала Гран-при в своем дебютном сезоне на взрослом уровне.
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GOG Galaxy 2.0 теперь может протестировать любой желающий
CD Projekt объявила, что «лончер для лончеров» GOG Galaxy 2.0 теперь может протестировать любой желающий — разработчики открыли доступ к текущей бете.