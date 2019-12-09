Лига чемпионов

Sport.ruSport.ru«Барселона» потеряла Месси перед матчем с «Интером»

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" "Барселона" состоится завтра, 10 декабря, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
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Вальверде — об отсутствии Месси в заявке «Барселоны»: это внутреннее дело клуба

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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
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В Париже после переговоров «нормандской четвёрки» стартовала первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
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Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
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