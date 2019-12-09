Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" "Барселона" состоится завтра, 10 декабря, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Барселона» потеряла Месси перед матчем с «Интером»

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