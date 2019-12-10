«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером». В список, состоящий из 20 футболистов, не попал аргентинский нападающий Лионель Месси. Также в игре не примет участия защитник каталонцев Жерар Пике.

Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

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