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ЧемпионатЧемпионатМесси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

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«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером». В список, состоящий из 20 футболистов, не попал аргентинский нападающий Лионель Месси. Также в игре не примет участия защитник каталонцев Жерар Пике.
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