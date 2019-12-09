Лига чемпионов
ЧемпионатМесси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»
«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским «Интером». В список, состоящий из 20 футболистов, не попал аргентинский нападающий Лионель Месси. Также в игре не примет участия защитник каталонцев Жерар Пике.
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Впервые за последние восемь лет Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ
Чемпионатвчера в 18:51
Месси впервые за последние восемь лет не попал в заявку на матч Лиги чемпионов
Sportbox.RUвчера в 18:33
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