«Барселона» опубликовала заявку на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером». В списке из 20 футболистов отсутствует нападающий Лионель Месси.

Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Интером»

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