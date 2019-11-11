Нападающий футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси не намерен продлевать контракт с «каталонцами». Как сообщает Marca, капитан испанской команды намерен отложить данный вопрос на конец следующего сезона. Контракт Месси действует до лета 2021 года.

Месси не станет продлевать контракт с «Барселоной»

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