Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSportМесси не включен в заявку «Барселоны» на игру с «Интером»

Интер — Барселона
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Джузеппе Меацца»
Лионель Месси не попал в заявку «Барселоны» на игру шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».
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