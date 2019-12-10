Лига чемпионов
ProstoProSportМесси не включен в заявку «Барселоны» на игру с «Интером»
Лионель Месси не попал в заявку «Барселоны» на игру шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».
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Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным
Политика
Пресс-секретарь Зеленского: 10 декабря война в Донбассе не закончится
Президент Украины ждет результата от встречи с Путиным Она привела примеры успешной политики президента Украины Владимира Зеленского: разведение войск в трех точках и открытие моста в станице Луганской.
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам «нормандского саммита» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Экономика
Глава алтайского Минстроя уверен, что падение рынка «долевок» не повлияет на стратегию развития края
В рамках стратегии развития Алтайского края до 2035 года запланирован почти двукратный рост ввода жилья в эксплуатацию.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Общество
Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли встретилась с фанатом, сделавшим татуировку в ее честь
Анджелина Джоли посетила постановку мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен" (Dear Evan Hansen) в Вест-Энде и встретилась с актерами, сыгравшими в нем. Одним из актеров оказался фанат Анджелины – Алекс-Томас Смит, сделавший в честь актрисы татуировку с ее изображением.
Общество
Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck
Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.
Космос
Прогнозированием солнечной активности займутся в Иркутске
В работе ученые задействуют Солнечный телескоп, предназначенный для измерения магнитного поля «Светила» и получения оперативных прогнозов.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Кино
Первые кадры «Вечных» потрясли зрителей: «Не похоже ни на один из фильмов Marvel»
Политика
Путин заявил о необходимости закрепить особый статус Донбасса
Необходимо внести изменения в Конституцию Украины, закрепляющие особый статус Донбасса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате», состоявшемся в Париже, передает корреспондент РБК.
Кино
Эмма Уотсон заправила платье в сапоги
Струящееся длинное шелковое платье от испанского дома моды Balenciaga с оборками на груди, не привлекло бы такого внимания, если бы не одна деталь — длинный подол с одной стороны был заправлен в высокий бархатный сапог, который достигал верхней части бедра звезды «Гарри Поттера».
Политика
Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", так как российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Культура
Фильм Александра Сапожникова 9 декабря выйдет в эфир ZAB.TV
Фильм руководителя администрации Читы Александра Сапожникова «Дорогу осилит идущий» можно будет увидеть 9 декабря в эфире телеканала ZAB.TV.
Армия и оружие
Турция вернет в Сирию миллион беженцев — Эрдоган
Власти Турции намерены репатриировать в Сирию миллион беженцев, 9 декабря передает агентство Reuters.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Футбол
«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Зенит» вылетел в Лиссабон на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Культура
Содержание 9–16 серий второго сезона мелодрамы «Тест на беременность»
Первый канал на этой неделе продолжает премьерный показ многосерийной мелодрамы «Тест на беременность 2». С 9 по 12 декабря в эфир выйдут следующие восемь эпизодов долгожданного второго сезона истории.
Политика
Путин о контроле Украины над границей: «Минск-2» переписывать не нужно
Президент России Владимир Путин указал во вторник, что вопрос о восстановлении контроля Киевом над границей с РФ прописан в минских соглашениях, и менять их не нужно.
Армия и оружие
США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии
Генерал Стивен Таусенд считает, что управляющие российским ПВО не знали, что сбивают американский корабль с дистанционным управлением.
Политика
Зеленский оконфузился на встрече «нормандской четверки»
Авто
Объявили российские цены на внедорожник GAC GS8
Китайский GAC Motor представил в России свою первую модель – внедорожник GAC GS8, который поступит в продажу уже завтра, 10 декабря.