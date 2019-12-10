Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSportМесси не включен в заявку «Барселоны» на игру с «Интером»

Лионель Месси не попал в заявку «Барселоны» на игру шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».
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Впервые за последние восемь лет Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч ЛЧ

Чемпионат18:51

Месси и Пике пропустят матч с «Интером»

Советский спорт10:25

«Барселона» потеряла Месси перед матчем с «Интером»

Sport.ru10:59

Месси впервые за последние восемь лет не попал в заявку на матч Лиги чемпионов

Sportbox.RU18:33

Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Интером»

Бомбардир.ру09:39

Месси и Пике пропустят матч с «Интером»

РИА Новости09:18

Месси и Пике не попали в заявку «Барселоны» на матч против «Интера»

Спорт-Экспресс08:27
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09:30
Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Lenta.ru 04:31
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным

РИА Новости 20:00
Политика

Пресс-секретарь Зеленского: 10 декабря война в Донбассе не закончится

Президент Украины ждет результата от встречи с Путиным Она привела примеры успешной политики президента Украины Владимира Зеленского: разведение войск в трех точках и открытие моста в станице Луганской.
Красная весна вчера в 06:42
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам «нормандского саммита» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
РБК 19:52
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Экономика

Глава алтайского Минстроя уверен, что падение рынка «долевок» не повлияет на стратегию развития края

В рамках стратегии развития Алтайского края до 2035 года запланирован почти двукратный рост ввода жилья в эксплуатацию.
ПолитСиб.Ру 19:29
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Общество

Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников

RT на русском 12:56
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли встретилась с фанатом, сделавшим татуировку в ее честь

Анджелина Джоли посетила постановку мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен" (Dear Evan Hansen) в Вест-Энде и встретилась с актерами, сыгравшими в нем. Одним из актеров оказался фанат Анджелины – Алекс-Томас Смит, сделавший в честь актрисы татуировку с ее изображением.
ОК! 07:13
Общество

Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck

Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.
РИА Новости 21:10
Космос

Прогнозированием солнечной активности займутся в Иркутске

В работе ученые задействуют Солнечный телескоп, предназначенный для измерения магнитного поля «Светила» и получения оперативных прогнозов.
ГЛАС.RU 09:47
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 19:55
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Кино

Первые кадры «Вечных» потрясли зрителей: «Не похоже ни на один из фильмов Marvel»

Popcornnews.ru 07:00
Политика

Путин заявил о необходимости закрепить особый статус Донбасса

Необходимо внести изменения в Конституцию Украины, закрепляющие особый статус Донбасса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате», состоявшемся в Париже, передает корреспондент РБК.
РБК 18:17
Кино

Эмма Уотсон заправила платье в сапоги

Струящееся длинное шелковое платье от испанского дома моды Balenciaga с оборками на груди, не привлекло бы такого внимания, если бы не одна деталь — длинный подол с одной стороны был заправлен в высокий бархатный сапог, который достигал верхней части бедра звезды «Гарри Поттера».
SM News вчера в 14:39
Политика

Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", так как российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос.
ТАСС 20:01
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 18:34
Культура

Фильм Александра Сапожникова 9 декабря выйдет в эфир ZAB.TV

Фильм руководителя администрации Читы Александра Сапожникова «Дорогу осилит идущий» можно будет увидеть 9 декабря в эфире телеканала ZAB.TV.
Zab.RU вчера в 21:53
Армия и оружие

Турция вернет в Сирию миллион беженцев — Эрдоган

Власти Турции намерены репатриировать в Сирию миллион беженцев, 9 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM 15:25
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Gazeta.SPb 19:32
Футбол

«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

«Зенит» вылетел в Лиссабон на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Bookmaker-ratings.ru 03:42
Культура

Содержание 9–16 серий второго сезона мелодрамы «Тест на беременность»

Первый канал на этой неделе продолжает премьерный показ многосерийной мелодрамы «Тест на беременность 2». С 9 по 12 декабря в эфир выйдут следующие восемь эпизодов долгожданного второго сезона истории.
Tricolor TV Magazine вчера в 21:25
Политика

Путин о контроле Украины над границей: «Минск-2» переписывать не нужно

Президент России Владимир Путин указал во вторник, что вопрос о восстановлении контроля Киевом над границей с РФ прописан в минских соглашениях, и менять их не нужно.
ТАСС 20:13
Армия и оружие

США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии

Генерал Стивен Таусенд считает, что управляющие российским ПВО не знали, что сбивают американский корабль с дистанционным управлением.
Мой Брянск 07 декабря в 08:06
Политика

Зеленский оконфузился на встрече «нормандской четверки»

РИА Новости 13:52
Авто

Объявили российские цены на внедорожник GAC GS8

Китайский GAC Motor представил в России свою первую модель – внедорожник GAC GS8, который поступит в продажу уже завтра, 10 декабря.
Автоновости дня 12:29
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