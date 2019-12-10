Лионель Месси не попал в заявку «Барселоны» на игру шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».

Месси не включен в заявку «Барселоны» на игру с «Интером»

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Политика Пресс-секретарь Зеленского: 10 декабря война в Донбассе не закончится Президент Украины ждет результата от встречи с Путиным Она привела примеры успешной политики президента Украины Владимира Зеленского: разведение войск в трех точках и открытие моста в станице Луганской.

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