Футбол
Sport24.ruМесси не вошел в заявку «Барселоны» на матч с «Валенсией»
«Барселона» объявила заявку на матч 4-го тура Ла Лиги против «Валенсии». Как и ожидалось, в игре не примет участия нападающий каталонцев Лионель Месси. Аргентинец продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.
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Барселона - Валенсия ~ прогноз на центральный матч 4-го тура испанской Примеры: «летучие мыши» дадут бой гранду?
Sport-place12 сентября в 14:51
Месси и Юмтити не попали в заявку «Барселоны» на матч с «Валенсией» Черышева
Спорт-Экспрессвчера в 15:15
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
Экономика
На Украине предупредили о риске уничтожения металлургической отрасли
Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил о риске уничтожения металлургической отрасли в стране.
РИА Новости вчера в 07:44
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 12 сентября в 01:42
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM вчера в 14:52
Политика
Трамп продлил на год торговое эмбарго в отношении Кубы
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил еще на один год введенное в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы.
Российская газета вчера в 22:26
Политика
Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме
СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
REGNUM вчера в 08:56
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
Композиция «Богемская рапсодия» (Bohemian rhapsody) британской рок-группы Queen вошла в «Культурный норматив школьника» – специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы.
МИР 24 вчера в 11:14
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19
Культура
Гендиректор Киностудии имени Горького подал в отставку
Генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов подал в отставку.
Вечерняя Москва вчера в 14:00
Наука
В Гарварде вручили Шнобелевскую премию
В Гарвардском университете (Массачусетс, США) в 29-й раз вручили Шнобелевскую премию - пародию на Нобелевскую, вручается за самые сомнительные достижения науки.
Накануне.Ru вчера в 00:45
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском вчера в 07:59
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Футбол
Дзюба поддержал школьника с причёской Ибрагимовича
Ранее мальчик попал в непростую ситуацию из-за причёски, которая была сделана в стиле нападающего «Лос-Анджелеса» Златана Ибрагимовича – с ней ученик появился в местной школе Сосновоборска Красноярского края.
Евро-футбол.ру вчера в 16:49
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
Prо Город Пенза вчера в 08:20
Общество
Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.
РИА Новости вчера в 23:53
Спорт
Пловчиху в США дисквалифицировали из-за слишком открытого купальника
Пловчиху Брекинн Уиллис судьи лишили победы на чемпионате по плаванию, проходившем в крупнейшем городе на Аляске Анкоридже, из-за слишком открытого купальника, 13 сентября сообщает The Sun.
Красная весна вчера в 14:01
Экономика
РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
Ведомости 12 сентября в 03:32
Технологии
Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2
Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение 12 сентября в 02:02
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на своей свадьбе в корсете и чулках
Свадьба телеведущей состоялась в пятницу, 13 сентября Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак станцевала на собственной свадьбе в корсете и чулках.
Аргументы и Факты 00:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова разделась догола ради фотосессии с конем
Актриса и ведущая Анфиса Чехова приняла участие в новой фотосессии, во время которой полностью обнажилась и забралась на коня.
Discover24 вчера в 06:27
Политика
Кучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.
РИА Новости вчера в 23:52
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Экономика
В 2020 году социальные пенсии проиндексируют на 7%
Социальная пенсия в 2020 году будет проиндексирована на 7%, а социальные выплаты ветеранов и инвалидов - на 3,8%. Об этом говорится в материалах секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой, которые были подготовлены к заседанию трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Комсомольская правда вчера в 06:10
Транспорт
В Москве в выходные ограничат движение из-за ряда мероприятий
Коммерсантъ вчера в 18:31
Здоровье
Врач назвала первый признак больных легких
Пульмонолог Марина Яковлева рассказала "Вечерней Москве", как уберечь себя и ребенка от распространенных заболеваний легких.
Medical Note 11 сентября в 21:55
Шоу-бизнес
Стас Костюшкин рассказал об изменах жены
Певец Стас Костюшкин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
7Дней.ру вчера в 22:00
Единоборства
Абдуллаев проиграл в бою за титул временного чемпиона WВС
На кону главного поединка вечера был титул временного чемпиона мира в легком весе по версии WВС.
Sportbox.RU 00:19
Политика
Главой исполкома ОНФ назначен вице-губернатор Подмосковья Кузнецов
Главой исполкома общероссийского народного фронта (ОНФ) назначен вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов.
БИЗНЕС Online вчера в 12:44
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Баскетбол
Сборные Испании и Аргентины по баскетболу сыграют в финале ЧМ
Российская газета вчера в 10:55