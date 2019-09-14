Футбол
ODDS.ruЭксперты: «Барселона» без Месси переиграет «Валенсию»
Победу команды Эрнесте Вальверде предрекают 62% опрошенных. Второй по популярности прогноз - «Обе забьют». Эксперты уверены в «Барселоне» несмотря на травму многолетнего лидера и капитана Лионеля Месси, который в новом сезоне пока не играл.
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Месси и Юмтити не попали в заявку «Барселоны» на матч с «Валенсией» Черышева
Спорт-Экспрессвчера в 15:15
«Барселона» – «Валенсия». 14.09.2019. Где смотреть матч онлайн
Bookmaker-ratings.ru11 сентября в 17:33
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Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
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В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
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Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
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"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
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Известный немецкий автогонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер вышел из комы, в которой он находился более пяти лет.
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Из дворца Бленейм в английском графстве Оксфордшир, где родился экс-премьер Великобритании Уинстон Черчилль, украли золотой унитаз стоимостью в £1 млн ($1,25 млн по текущему курсу).
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Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
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NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
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Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей
Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, следует из материалов Российской трехсторонней комиссии.
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