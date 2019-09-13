Футбол

Sport24.ruSport24.ruМесси не вошел в заявку «Барселоны» на матч с «Валенсией»

Барселона — Валенсия
завтра
в 15:00
Чемпионат Испании
Стадион «Камп Ноу»
«Барселона» объявила заявку на матч 4-го тура Ла Лиги против «Валенсии». Как и ожидалось, в игре не примет участия нападающий каталонцев Лионель Месси. Аргентинец продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы.
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