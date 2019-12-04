Футбол

Газета.RuГазета.RuМесси о Роналду: он бомбардир, а я выстраиваю игру

Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался о прошедшей недавно церемонии награждения "Золотой мяч" - 2019, передает L'Equipe. Футболист также рассказал о том, по каким, по его мнению, критериям определяют победителя в этой номинации.
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Месси о Роналду: «Не могу сказать, кто лучше. Он бомбардир, а я выстраиваю игру»

Sports.ruвчера в 15:59

Месси: Роналду — бомбардир, а я занимаюсь выстраиванием игры

Чемпионатвчера в 18:13

Лионель Месси: «Роналду — голеадор, а я занимаюсь выстраиванием игры»

Спорт-Экспресс02:12

Месси сравнил себя и Роналду

Sport.ru04:00

Лионель Месси: «Роналду — голеадор, а я выстраиваю игру»

Sportbox.RU04:18

Месси о Роналду: он бомбардир, а я выстраиваю игру

Газета.Ru01:29

Месси: «Пять „Золотых мячей“ Роналду? Это беспокоило меня»

Бомбардир.ру01:00
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Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Происшествия

Не менее десяти человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Как минимум десять человек пострадали в результате пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Российская газета 05:32
Политика

Токаев отказался считать присоединение Крыма к России аннексией

Правительство Казахстана не считает аннексией то, что произошло в Крыму в 2014 году.
РБК 05:37
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
РБК 05:31
Шоу-бизнес

Скоро в роддом: Оксана Самойлова рассекретила срок беременности

Долгое время супруга рэпера Джигана скрывала, что находится в ожидании ребенка. Оксана Самойлова и рэпер Джиган — многодетные родители.
WMJ.ru вчера в 12:43
Политика

Украина продлила антироссийские санкции

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.
Lenta.ru 05:56
Футбол

Фанаты ЦСКА поддержали задержанных болельщиков «Спартака»

Газета.Ru 05:18
Общество

РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии

В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Lenta.ru 04:02
Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Газета.Ru вчера в 16:22
Политика

WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Газета.Ru 02:31
Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания 02 декабря в 04:48
Недвижимость

Вторичное жилье поставило рекорд

В четвертом квартале 2019 года средняя стоимость вторичного жилья (без учета многокомнатных квартир, элитной недвижимости и корпусов, сданных за последние полтора года) в Москве составила 200,5 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — 124,6 тыс. руб. за 1 кв. м, свидетельствуют данные ЦИАН.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Игры

В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

CyberSport.ru вчера в 09:29
Общество

Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

Газета.Ru 05:27
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева выходит замуж за Игоря Булатова

Модель Виктория Лопырева опубликовала видео с салона свадебных платьев.
Shraibikus News вчера в 05:21
Общество

Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании

Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
Интерфакс 01:17
Политика

В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

Российская газета 05:12
Кино

Бекмамбетов рассказал о работе над фильмом «Война токов»

News.ru 04:25
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Комсомольская правда 04:41
Происшествия

Тело мужчины нашли под завалами дома после ЧП под Белгородом

Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины под завалами дома на улице Шаландина в посёлке Яковлево Белгородской области, где произошёл взрыв бытового газа.
RT на русском вчера в 16:20
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Здоровье

Брянскую область наградили за снижение младенческой смертности

Сделали это на всероссийской научно-практической конференции в Москве Сегодня, 4 декабря, в Москве прошла всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и качество - 2019».
РИА Стрела 05:37
Происшествия

Под Тверью железнодорожники останавливали и грабили вагоны

В Твери начался суд над участниками банды, грабившей железнодорожные вагоны.
Вести.Ru 04:46
Общество

В ГИБДД объяснили, почему уберут «площадку» из экзамена

Госавтоинспекция считает, что в проведении этапа "площадка" при сдаче экзамена на получение водительских прав нет необходимости из-за большого количества времени, затрачиваемого на него сотрудниками ГИБДД.
ТАСС 03:24
Футбол

Шунин был уверен, что Алиссон получит приз Льва Яшина

В понедельник Алиссон получил приз лучшему голкиперу мира по версии France Football.
Sportbox.RU вчера в 14:08
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Футбол

Семак дал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что ожидает его команда от матча с «незнающем поражений» ФК «Динамо».
Мойка78 05:38
Гаджеты

Huawei научилась обходиться без американских комплектующих

После разборки Huawei P30 Pro, выяснилось, что в смартфоне 1 631 деталь, из которых всего 15 были американскими.
Astera вчера в 04:42
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 04:45
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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