Футбол
Газета.RuМесси о Роналду: он бомбардир, а я выстраиваю игру
Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался о прошедшей недавно церемонии награждения "Золотой мяч" - 2019, передает L'Equipe. Футболист также рассказал о том, по каким, по его мнению, критериям определяют победителя в этой номинации.
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Месси о Роналду: «Не могу сказать, кто лучше. Он бомбардир, а я выстраиваю игру»
Sports.ruвчера в 15:59
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 06:05, Ашберн
Экономика
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Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
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В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
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Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
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Вторичное жилье поставило рекорд
В четвертом квартале 2019 года средняя стоимость вторичного жилья (без учета многокомнатных квартир, элитной недвижимости и корпусов, сданных за последние полтора года) в Москве составила 200,5 тыс. руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге — 124,6 тыс. руб. за 1 кв. м, свидетельствуют данные ЦИАН.
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В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
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Общество
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Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
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В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию
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Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
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Тело мужчины нашли под завалами дома после ЧП под Белгородом
Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины под завалами дома на улице Шаландина в посёлке Яковлево Белгородской области, где произошёл взрыв бытового газа.
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Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
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Сделали это на всероссийской научно-практической конференции в Москве Сегодня, 4 декабря, в Москве прошла всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Медицина и качество - 2019».
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В ГИБДД объяснили, почему уберут «площадку» из экзамена
Госавтоинспекция считает, что в проведении этапа "площадка" при сдаче экзамена на получение водительских прав нет необходимости из-за большого количества времени, затрачиваемого на него сотрудниками ГИБДД.
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В понедельник Алиссон получил приз лучшему голкиперу мира по версии France Football.
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Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
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Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что ожидает его команда от матча с «незнающем поражений» ФК «Динамо».
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После разборки Huawei P30 Pro, выяснилось, что в смартфоне 1 631 деталь, из которых всего 15 были американскими.
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Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.