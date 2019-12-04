Футбол
Газета.RuМесси о Роналду: он бомбардир, а я выстраиваю игру
Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси высказался о прошедшей недавно церемонии награждения "Золотой мяч" - 2019, передает L'Equipe. Футболист также рассказал о том, по каким, по его мнению, критериям определяют победителя в этой номинации.
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Месси о Роналду: «Не могу сказать, кто лучше. Он бомбардир, а я выстраиваю игру»
Sports.ruвчера в 15:59
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