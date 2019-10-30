Месси смог отличиться в матче 11-го тура чемпионата Испании против "Реала Вальядолид". Гол Месси со штрафного сделал счет в матче 3:1, однако, стоит отметить, что форвард оформил дубль в этой встрече. Из 50 голов 44 аргентинец забил за каталонский клуб и только шесть в национальной команде.

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