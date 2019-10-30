Футбол

Газета.RuГазета.RuМесси забил 50-й мяч со штрафного

Барселона — Вальядолид
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Клеман Лангле
2′
15′
Кико
Артуро Видаль
29′
32′
Начо Мартинес
Мохаммед Салису
Лионель Месси
34′
45′
Хоакин Фернандес Морено
53′
Ануар Туами
Пабло Эрвиас Руис
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
60′
Анссумане Фати
Антуан Гризманн
63′
66′
Оскар Плано
Энес Унал
68′
Серхио Гвардиола Наварро
Лионель Месси
75′
Луис Суарес
77′
Жорди Альба
Серджи Роберто
78′
79′
Мичел Эрреро
Месси смог отличиться в матче 11-го тура чемпионата Испании против "Реала Вальядолид". Гол Месси со штрафного сделал счет в матче 3:1, однако, стоит отметить, что форвард оформил дубль в этой встрече. Из 50 голов 44 аргентинец забил за каталонский клуб и только шесть в национальной команде.
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