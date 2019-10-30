Футболист «Барселоны» Лионель Месси забил два мяча в ворота «Вальядолида». Благодаря этому дублю он обогнал по количеству голов на клубном уровне одного из главных соперников в своей карьере — португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне

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