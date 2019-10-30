Футбол

РБКРБКМесси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне

Барселона — Вальядолид
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Клеман Лангле
2′
15′
Кико
Артуро Видаль
29′
32′
Начо Мартинес
Мохаммед Салису
Лионель Месси
34′
45′
Хоакин Фернандес Морено
53′
Ануар Туами
Пабло Эрвиас Руис
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
60′
Анссумане Фати
Антуан Гризманн
63′
66′
Оскар Плано
Энес Унал
68′
Серхио Гвардиола Наварро
Лионель Месси
75′
Луис Суарес
77′
Жорди Альба
Серджи Роберто
78′
79′
Мичел Эрреро
Футболист «Барселоны» Лионель Месси забил два мяча в ворота «Вальядолида». Благодаря этому дублю он обогнал по количеству голов на клубном уровне одного из главных соперников в своей карьере — португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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